Almanya'da "gizemli sıvı" ile banka soygunu: 14 kasa patlatıldı!

Almanya'nın Bremen kenti yakınlarındaki Stuhr beldesinde dün öğle saatlerinde bir banka şubesinde bulunan 14 kiralık kasanın patlatıldığı açıklandı. Bölgeden sorumlu Diepholz Emniyet Teşkilatı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada tam olarak nelerin çalındığına dair bilgi verilemeyeceğini; emanet kasalarda vatandaşların saklı tuttuğu değerli eşyaların tespiti ve hırsızlara odaklanıldığını duyurdu. Emniyet, şu ana kadar faillere dair herhangi bir ize de ulaşılamadığını bildirdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Bremen yakınlarındaki Stuhr'da soyguncuların, bankanın öğle molası sırasında bir havalandırma boşluğu üzerinden bodrum katına sızdığı, kiralık kasaların bulunduğu bölüme ulaşmak için aradaki birkaç kapıyı kırdıkları belirtildi.

Yetkili emniyet teşkilatından bir sözcü, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, söz konusu Volksbank şubesinde toplam kaç kasa bulunduğu ve bunlardan kaçının patlatıldığı konusunda henüz incelemelerin sürdüğünü vurgulayıp detaylı bilgi veremeyeceklerini kaydetti.

ÇALIŞANLAR MİDE BULANTISINDAN ŞİKAYET ETTİ

Soygun, banka çalışanlarının dün öğlen molası sonrası aniden halsizlik ve mide bulantısından şikayet etmesiyle fark edildi. Banka çalışanlarının şikayetleri üzerine, olay yerine ilk yardım, itfaiye ve kurtarma ekipleri yönlendirilirken, binanın tahliye edildiği de kaydedildi. Polis, çalışanlardaki rahatsızlığın sebebinin ancak bu tahliye sonrasında, soygunun da bu şekilde anlaşıldığını belirtti.

Personeldeki halsizlik ve mide bulantısıntın nedeninin, faillerin bodrum katına püskürttüğü ve tam olarak ne olduğu bilinmeyen bir sıvıdan kaynaklandığı anlaşıldı. Sıvının, diğer yerlerin yanı sıra kapı kollarında da bulunduğu; ne olduğu bilinmeyen maddeyi soyguncuların hangi amaçla kullandığının da henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Belediye itfaiye ekipleri olay yerini derhal kapatırken, yerel medya kimyasal, biyolojik ve nükleer tehlikelere karşı uzman birimlerin de bankadaki sıvı maddeye dair inceleme yaptıklarını ifade ediyor.

Almanya'da geçen aralık ayı sonunda, Noel ile birleşen uzun hafta sonu tatilinde, Gelsenkirchen'de hırsızlar, Sparkasse bankasının bir şubesindeki emanet kasalarını soymuştu.