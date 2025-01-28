Almanya'da, Gökay Akbulut'a yönelik ırkçı saldırıya tepkiler çığ gibi

BirGün Avrupa/FRANKFURT

Almanya'da Die Linke (Sol Parti) Milletvekili Gökay Akbulut, VfB Stuttgart kulübü taraftarlarıyla dolu olan Heidelberg-Stuttgart arasındaki hızlı trende saldırıya uğradığını açıklamıştı. Aşırı sağcı AfD sloganları atan bir grubun olduğunu belirten Akbulut, "Sürekli olarak cinsel tacize ve ırkçı hakarete uğradım. Sonra gözlüklü bir adam kafama bira şişesi fırlattı" demişti

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanları Ines Schwerdtner ve Jan van Aken ile Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanları Heidi Reichinnek ve Sören Pellmann, bu tür saldırıların münferit bir olay olmadığını belirterek, "Göçmen kökenli ya da sol ve ilerici siyasi görüşlere sahip insanların giderek daha fazla saldırı ve karalamaya maruz kaldığını görmekten büyük endişe duyuyoruz" dediler.

Sol Parti Federal Meclis Grubundan açıklama şöyle:

"Gökay Akbulut'a acil şifalar diliyoruz. Bu tür olaylar münferit vakalar değildir. Siyasi ve kamusal iklimin neredeyse her geçen gün daha da kötüleştiğini ve göçmen kökenli ya da sol ve ilerici siyasi görüşlere sahip insanların giderek daha fazla saldırı ve karalamaya maruz kaldığını görmekten büyük endişe duyuyoruz. Irkçılar tarafından uygulanan gözdağı ve şiddet artmakta ve insanları ve nihayetinde demokrasimizi tehdit etmektedir. Cinsiyetçi şiddet de artmaktadır. Kadınlar, gözlerini korkutmak amacıyla düzenli olarak cinselleştirilmiş şiddetle tehdit edilmektedir. Failler adalet önüne çıkarılmalıdır. Tüm demokratlar, ırkçı eylem ve tutumların mağdurlarıyla her zamankinden daha fazla dayanışma göstermeye ve özgürlüğümüzü savunmak için bir arada durmaya çağrılmaktadır. Almanya'daki siyasi iklimi daha da kötüleştirmemek aynı zamanda tüm demokratik partilerin siyasi sorumluluğudur. Bu gelişmelere seyirci kalmayacağız. Sokaklarda ve parlamentoda ırkçılığa karşı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."

Yeşiller Milletvekili Emilia Fester de, yaşananları "sertleşen tartışma ortamı, dayanışma eksikliği ve futbol taraftar çevrelerinin aşırı sağcılardan yeterince ayrılmamasının korkunç bir sonucu" olduğunu belirtti.

VFB STUTTGART: SALDIRIYI KINADI

VfB Stuttgart Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Wehrle, sosyal medyada yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadı. “Bu tür saldırılar kulübümüzün değerleriyle bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.

Gökay Akbulut, paylaşımında kulübe "gelecekte saflarındaki bu tür aşırı sağcı taraftarlarla nasıl başa çıkmak istediğini netleştirmesi" çağrısında bulunmuştu

VfB'nin "hoşgörü, barış içinde bir arada yaşama, çeşitlilik ve özgür ve demokratik temel düzenimizi" temsil ettiğini belirten Wehrle, "Kulüp ve örgütlü taraftarlarımız arasında bu konuda bir anlaşma var. Soruşturmalar tam olarak desteklenecektir" dedi.

VFB STUTTGART AUSCHWİTZ'İ ANDI

VfB Stuttgart internet sitesinde de 80 yıl önce 27 Ocak 1945'te, Auschwitz-Birkenau toplama ve imha kampına götürülenlerin kurtarılması nedeniyle düzenlenen tören dikkat çekti. Tören haberinde „Dünyanın dört bir yanında, Nasyonal Sosyalizm döneminde zulüm gören, sürgün edilen ve öldürülen insanlar bu günde anılıyor. Futbol ailesi de maç ve turnuva günlerinde bu anmaya katılıyor ve bu yıl baskıya karşı mücadeleye odaklanıyor: Bir daha asla Auschwitz - bu, hayatta kalanların misyonu ve “sonra doğanlara” yakarışıdır. Futbol ve spor camiasının bir parçası olarak VfB Stuttgart, “Bir Daha Asla” girişimi tarafından düzenlenen “Alman Futbolunda 21. Anma Günü” kampanyasını destekleyerek ve sosyo-politik bir sinyal göndererek bu Pazartesi sabahı bir kez daha sorumluluğunu yerine getirdi.

VfB Stuttgart Başkanı Dietmar Allgaier, Stuttgart Belediyesi, Württemberg İsrail Dini Cemaati, Lern- und Gedenkort Hotel Silber ve Stolperstein-Initiativen Stuttgart inisiyatifi temsilcileri ve kulübün diğer temsilcileriyle birlikte, kulüp merkezinin önünde düzenlenen anma töreni ve çelenk koyma töreninde Nazi rejiminin tüm kurbanlarını ve 1932-1945 yılları arasında kulüpten ihraç edilen ve ayrılan VfB üyelerini andı“ ifadeleri yer aldı.

SOL PARTİ ALMANYA'DAN DAYANIŞMA MESAJI

Sosyal medya kullanıcıları „Irkçılığın hortlatıldığı hiçbir yerde hiç birimiz güvende değiliz, hayatımız tehlikede. Çok geçmiş olsun Gökay Akbulut“ diye yazdı

Sol Parti Almanya da, şu açıklamayı yaptı:

"Die Linke Federal Almanya Milletvekili Gökay Akbulut, Heidelberg’den Stuttgart’a giderken trende ırkçıların saldırısına ugradığını, kafasına bira şişesi atıldığını ve cinsel tacize maruz kaldığını kendi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Bu saldırı Almanya'da yükselen aşırı sağın, göçmen karşıtlığının, ırkçilığın ulaştığı tehlikeli boyutu göstermektedir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ırkçılık ve faşizme karşı mücadelede Gükay Akbulut ile dayanışma içerisinde olacağız. "

ÖKER: TEHLİKELİ BOYUTU GÖSTERİYOR

AABF eski Genel Başkanı, TBMM 25. dönem Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Turgut Öker de ırkçı saldırıyla ilgili, „Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'a yönelik ırkçı saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı, Avrupa'da yükselen aşırı sağın ve göçmen karşıtlığının ulaştığı tehlikeli boyutları göstermektedir. Demokratik değerleri savunmak için örgütlü ve güçlü bir mücadele şarttır. Sessizlik, bu nefret ortamını daha da normalleştirir“ ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da, Die Linke (Sol Parti) Milletvekili Gökay Akbulut, Heidelberg-Stuttgart arasındaki hızlı trende saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabında, kafasındaki yara izini gösteren resmini de paylaşan Gökay Akbulut, "Dün gece yoğun bakımda aşırı sağcılar tarafından hakarete uğradım. Heidelberg'de bir etkinlikten sonra, trenle Stuttgart'a gittim. Tren erkek futbol hayranlarıyla doluydu. Sırt çantamı ve valizimi kalabalık vagona itmek zorunda kaldım. Sürekli olarak cinsel tacize ve ırkçı hakarete uğradım.

Koltuk bulunca ilk başta rahatladım" diyen Akbulut, "Arkamda sürekli bağıran, şarkı söyleyen ve AfD sloganları atan bir grup adam oturdu. Çığlıklar yükseldikçe, grubun fotoğrafını çekmeye ve kaydetmeye başladım. Sonra gözlüklü bir adam kafama bira şişesi fırlattı. Tren Stuttgart istasyonuna girdiğinde hemen inmek istedim. Şoktaydım, bağırdım ve polisi aradım. Hastanede tedavi oldum. Neyse ki yaralanmalar ciddi değil.

Göçün her şeyin kötülüğü olarak resmedildiği hararetli bir sosyal atmosfer, göç geçmişi olan insanlara yapılan bu tür saldırıları mümkün kılıyor.

Başta Birlik olmak üzere demokratik partilerin tüm kadın politikacıları, zamanımızın mücadelesine ılımlı ve gerçek cevaplar aramaları isteniyor. Siyasi hak taleplerini üstlenmek yerine, ırkçılığa ve aşırı sağcılığa karşı açık bir üstünlük gerekli. Ülkemizdeki durum yangın tehlikesidir ve tutumlu bir politika gerektirir. VfB Stuttgart'ın da gelecekte sırasındaki bu kadar aşırı sağ taraftarlarla nasıl başa çıkmak istediğini açıkça belirtmesi isteniyor" ifadelelerini kullanmıştı