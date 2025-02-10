Almanya'da helikopter düştü: 2 ölü

Almanya’nın Orta Frankonya bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin nereden havalandığı ve hangi rotayı takip ettiği henüz belirlenemedi.

Federal Uçak Kazaları Araştırma Dairesi’nden (BFU) bir uzman ile kriminal polis ekibinden iki uzmanın olay yerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.