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Almanya'da helikopter düştü: 2 ölü

Almanya’nın Orta Frankonya bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Dünya
  • 10.02.2025 12:52
  • Giriş: 10.02.2025 12:52
  • Güncelleme: 10.02.2025 12:54
Kaynak: DHA
Almanya'da helikopter düştü: 2 ölü
Fotoğraf: DHA

Almanya’nın Orta Frankonya bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin nereden havalandığı ve hangi rotayı takip ettiği henüz belirlenemedi.

Federal Uçak Kazaları Araştırma Dairesi’nden (BFU) bir uzman ile kriminal polis ekibinden iki uzmanın olay yerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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