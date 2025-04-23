Almanya'da hizmet sektörü daralıyor: Nisan rakamları beklentilerin de altında

Almanya’da hizmet sektörüne ilişkin Nisan 2025 verileri açıklandı. Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), beklentilerin altında kalarak ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etti.

AÇIKLANAN VERİ 48,8 OLDU

S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre, Almanya’nın hizmet PMI verisi 48,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 50,3’ün ve bir önceki ayın verisi olan 50,9’un altında kaldı. Endeksin 50 seviyesinin altına inmesi, hizmet sektöründe daralmaya işaret ediyor.

BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALMASI EKONOMİK ENDİŞELERİ ARTIRDI

Almanya gibi Avrupa'nın lokomotif ekonomilerinden birinde hizmet sektörünün daralma sinyalleri vermesi, Euro Bölgesi genelinde büyüme endişelerini beraberinde getiriyor. Söz konusu düşüş, özellikle istihdam, siparişler ve hizmet taleplerindeki gerilemenin etkisiyle şekillendi.

EURO ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR

Hizmet sektöründeki bu zayıf performans, Euro üzerinde baskı yaratabilir. Çünkü PMI verileri, merkez bankalarının para politikalarını şekillendirirken dikkatle izlediği göstergeler arasında yer alıyor. Zayıf bir PMI verisi, faiz artışı olasılığını zayıflatırken, genişlemeci politikaların önünü açabilir.

HİZMET PMI NEDİR?

Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), hizmet sektöründeki ekonomik aktivitenin nabzını tutan önemli bir göstergedir. 50’nin üzerinde açıklanan değerler sektörün genişlediğini, 50’nin altındaki değerler ise daralma yaşandığını gösterir. Endeks; istihdam, yeni siparişler, tedarik süreleri ve envanter gibi kalemler üzerinden hesaplanır. Yatırımcılar ve politika yapıcılar, bu verileri hem kısa vadeli ekonomik sinyaller hem de potansiyel faiz kararlarını değerlendirmek için dikkatle izler.