Almanya'da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 kişi yaralı

Almanya'da huzurevinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bedburg-Hau beldesinde bulunan huzurevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, 13 bin nüfuslu Bedburg-Hau beldesindeki huzurevinde yerel saatle 03.50'de yangın çıktı.

Olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye görevlilerinden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce 46 kişi huzurevinden tahliye edildi. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yangın, büyük ölçüde söndürüldü, soğutma işlemleri ile çıkış sebebine ilişkin incelemeler ise sürüyor.