Almanya'da iflas başvurularında yıllık yüzde 2,24 artış

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda iflas başvuruları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 arttı.

Ofis ayrıca, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında nisan ayına ilişkin nihai verileri de açıkladı. Buna göre, nisanda iflas eden işletme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 2 bin 125'e yükseldi.

EN ÇOK İFLAS TAŞIMACILIK VE İNŞAATTA

Nisanda en çok iflas, her 10 bin şirkette 11,3 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 9,8 vaka ile inşaat sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç 2,5 milyar avro olarak kaydedildi. Bu rakam geçen yıl nisanda yaklaşık 11,3 milyar avroydu.

KİŞİSEL İFLASLAR DA ARTTI

Kurumsal iflaslar dışında 6 bin 328 borçlu da nisanda kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu veri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttı.

İKİNCİ ÇEYREKTE 2005’TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Almanya’daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının yılın ikinci çeyreğinde, 2005’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Yılın ikinci çeyreğinde 4 bin 524 şirket iflas ederken, yaklaşık 45 bin istihdam etkilendi. Geçen yılın ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında nisan-haziran dönemindeki iflas sayısı yüzde 7 arttı.

UZMANLAR: EKONOMİK GERİLEMEDEN ÇOK DESTEKLERİN SONA ERMESİ ETKİLİ

Uzmanlara göre iflaslardaki artışın Almanya'da süregelen ekonomik gerilemeyle ilgisi yok.

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, "Uzun yıllar boyunca, aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve Kovid-19 pandemisi sırasında, hükümet destek önlemleri zaten zayıf olan şirketlerin bile piyasada kalmasına izin verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Müller, yüksek enflasyon sonrası faiz oranlarındaki artışın ve hükümet desteğinin kesilmesinin 2022'nin ortalarından itibaren iflaslarda artışa yol açtığını belirtti.