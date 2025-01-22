Almanya'da "İmparatorluk Vatandaşları" davası: Bir kişinin yargılamasına başlandı

Almanya'da "İmparatorluk Vatandaşları" örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin yargılanmasına başlandı.

Celle Yüksek Bölge Mahkemesinde bugün görülmeye başlanan davada 38 yaşındaki kadın sanık, "terör örgütüne üye olmak ve vatana ihanet girişiminde bulunmaktan" yargılanıyor.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanığın üyesi olduğu düşünülen söz konusu örgütün "federal hükümeti şiddet yoluyla devirmek ve Alman İmparatorluğu modeline dayalı yeni bir hükümet biçimi kurmak" planı yaptığı belirtiliyor.

İddianamede ayrıca, sanığın üyesi olduğu örgütün 2022'de ülke çapında elektrik kesintisi yapmayı ve Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladığı belirtiliyor.

"İmparatorluk Vatandaşları" örgütü yöneticilerine ve üyelerine yönelik diğer davalar ise Koblenz, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main ve Münih'teki yüksek bölge mahkemelerinde görülüyor.

Davaların nisan ayına kadar 23 duruşma şeklinde görülmesi planlanıyor.

REİCHSBÜRGER NEDİR?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.