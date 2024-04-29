Almanya'da "İmparatorluk Vatandaşları" yargı karşısında

Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütü üyesi 26 sanıktan 9'unun yargılamasına Stuttgart'ta başlandı.

Almanya’da kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger)" olarak tanımlayan, Prens Heinrich Reuss'un elebaşılığında darbe planlamakla suçlanan 26 sanık, Stuttgart'ın yanı sıra Münih ve Frankfurt'taki yüksek bölge mahkemelerinde hakim karşısına çıkacak.

Meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyarak televizyonda halka teşhir etmek gibi sansasyonel eylem planları yaptıkları öne sürülen sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "şiddet kullanarak hükümete yönelik darbe planlamaktan" yargılanıyorlar.

Prens Reuss ve eski Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) subayı Rüdiger von P'nin elebaşı olduğu belirtilen örgütün üyesi bazı sanıklara "terör örgütü kurmak, vatana ihanet girişiminde bulunmak, yasa dışı silah bulundurmak veya devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemine hazırlanmak", bir sanığa ise "cinayete teşebbüs ve ağır yaralama" suçlaması yöneltiliyor.

İLK DAVA STUTGART’TA BAŞLADI

Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesinde yapılan ilk duruşmayla çoğunluğu örgütün askeri kanadına mensup olmakla suçlanan 9 sanık hakkındaki davanın görülmesine başlandı.

Adliye önündeki yoğun kalabalık nedeniyle duruşmalar, planlanandan en az bir saat geç başladı.

9 sanık, "terör örgütüne üye olmak" ve "vatana ihanet girişimine hazırlanmak" suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklardan biri de cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Mahkeme, gelecek yılın ocak ayına kadar çok sayıda ek duruşma günü belirledi.

DİĞER DAVALAR FARKLI ŞEHİRLERDE

Aralarında Prens Reuss'un da bulunduğu ve örgüt elebaşılığıyla suçlanan sanıkların yargılanmasına ise 21 Mayıs'ta Frankfurt'ta başlanacak.

Duruşmalardan önce hayatını kaybeden Norbert G'nin ölümünden sonra elebaşı oldukları öne sürülen 9 sanık hakim karşısına çıkacak.

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesindeki bu duruşmaların, 2025'in ocak ayı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

Diğer 8 sanığın yargılanmasına da 18 Haziran'da Münih'te başlanacak. Örgütün askeri kanadına mensup oldukları ve üye kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 8 sanık, Münih Yüksek Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Münih'te Ocak 2025'e kadar 54 duruşmanın görülmesi planlanıyor.