Almanya'da iş dünyasının güveni nisandan beri ilk kez yükseldi

Almanya'da geçen ay 85,8 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 86,9 puana yükselerek, Nisan 2023'ten beri ilk kez arttı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi, sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 85,8 puan olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,9 puana yükseldi. Bu, Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresinde Nisan 2023’ten beri görülen ilk artış oldu.

Piyasa beklentisi endeksin 86 puana çıkması yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de 83,1'den 84,7 puana, Mevcut Durum Endeksi ise 88,7’den 89,2 puana yükseldi.

Umut verici sinyaller

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde ekonomiye ilişkin duyarlılığın iyileştiğini belirterek, "Şirketler mevcut işlerinden biraz daha memnun. Yöneticilerin gelecek aylara ilişkin görüşleri daha az karamsardı. Almanya ekonomisi ileride olumlu bir gelişme yaşayabilir.” ifadelerini kullandı.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de Almanya İş Ortamı Güven Endeksi’nde gözle görülür artışın şirketlerin duyarlılığının istikrara kavuştuğuna işaret ettiğini belirterek, “Ancak henüz yukarı yönlü bir trendin tersine döndüğünü göstermiyor.” dedi.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel ise Ifo verilerinde en azından "umut verici sinyaller" olduğunu belirterek, hem imalat hem de hizmet sektöründeki şirketlerin geleceğe biraz daha güvenle baktıklarını ifade etti.

Ekonomi durgun

Öte yandan, ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüş, yılın ikinci çeyreğinde ise büyüme gösterememişti.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini küresel ekonomide durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Hükümet, büyümenin 2024'te yüzde 1,3'e, 2025'te ise 1,5'e yükselmesini bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 12 Ekim’de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.