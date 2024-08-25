Almanya'da IŞİD'in üstlendiği bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının şüphelisi olarak gözaltına alınan Issa Al H. tutuklandı.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H’nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edildi.

Issa Al H’nın IŞİD'in ideolojisini paylaştığı ve örgüte "23 Ağustos 2024'ten önce şu anda kesin olarak belirlenemeyen bir zamanda katıldığı" belirtilen açıklamada, radikal görüşlerinden dolayı zanlının 23 Ağustos’ta Solingen’deki festivalde mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi öldürmeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının burada festival ziyaretçilerini arkadan boyun ve üst vücut bölgelerinden defalarca ve kasıtlı olarak bıçakladığı belirtilerek, saldırıda 3 kişinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, zanlının dün Solingen’de gözaltına alındığı, bugün de hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

ZANLI POLİSE TESLİM OLDU

Alman basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Issa Al H. dün akşam polise teslim oldu. Zanlı polise aranan kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Bu arada, emniyet güçleri Solingen kentinde bir mülteci yurdunda arama yaptı. Burada bulunan bir kişi, saldırgan ile temasta olduğu gerekçesiyle tanık olarak karakola götürüldü.​​​​​​​

SINIR DIŞI EDİLECEKTİ

Suriye’nin Deyrizor kentinde doğduğu belirtilen 26 yaşındaki Issa Al H, 2022’de Almanya’ya geldi ve Bielefeld kentinde sığınma talebinde bulundu.

Issa Al H’nin iltica talebi Almanya’da reddedildiği için geçen yıl Bulgaristan’a sınır dışı edilecekti. Ancak Issa Al H, Almanya’da saklanarak sınır dışı edilme tarihini geçirdi. Daha sonra sınır dışı edilme işlemi iptal edildi ve Federal Göç Dairesi Issa Al H'ye koruma statüsü verdi. Issa Al H. ardından Solingen’e gönderildi.

Dublin Anlaşması’na göre, bir sığınmacının ilk giriş yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkesi genellikle bu kişinin sığınma başvurusundan sorumlu. Issa Al H’nin Bulgaristan üzerinden AB’ye girdiği için Almanya’dan Bulgaristan’a sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.

BIÇAKLI SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun bir şekilde aramıştı.