Almanya'da işsizlik yüzde 6,3

Almanya’da işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,3’te sabit kaldı.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, nisan ayında yüzde 6,3 seviyesinde ölçülen mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta da aynı seviyede kaldı. Bu durum, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Bununla birlikte, ülkedeki toplam işsiz sayısı mayıs ayında 34 bin kişi artarak 2,96 milyona ulaştı.