Almanya'da işsizlikte artış beklenenin altında

Almanya'da durgun ekonomiye rağmen işsiz sayısındaki artış haziranda 11 bin ile öngörülenin altında geldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, haziranda mayıs ayına göre 11 bin kişi artarak 2 milyon 970 bin oldu. Beklenti, işsiz sayısının haziranda 15 bin artması yönündeydi.

YILLIK ARTIŞ 188 BİN KİŞİ OLDU

Haziran 2024’e göre ise işsiz sayısı 188 binlik artış kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da yüzde 6,3’e yükseldi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, haziranda aylık 5 bin kişi azalarak 2 milyon 914 bin, işsizlik oranı da yüzde 6,2 oldu.

Haziranda şirketlerin boş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 69 bin azalarak 632 bin oldu.

Almanya'da durgun ekonomik görünüm nedeniyle işsiz sayısının son 10 yılda ilk kez 3 milyon sınırına yaklaşması dikkati çekti.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "İş gücü piyasası, ekonomik zayıflık belirtileri göstermeye devam ediyor. İşsizlik olumsuz seyrederken şirketler işe alım konusunda isteksiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRETE KADEMELİ ARTIŞ KARARI

Almanya'da 27 Haziran’da halen 12,82 avro olan saat başına ödenen asgari ücretin, gelecek yıldan itibaren artırılarak iki aşamada 2027 itibarıyla 14,60 avroya yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.

EKONOMİK BÜYÜME YERİNDE SAYIYOR

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SIFIRA ÇEKİLDİ

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşip ekonomi bu yıl da büyümezse, Almanya ekonomisi art arda üçüncü yıl büyümemiş olacak.

Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) ise 21 Mayıs’ta ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.