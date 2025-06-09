Almanya'da işten çıkarılmıştı: Akkon Üniversitesi'ndeki ayrımcılık iddiası mahkemeye taşındı

Berlin’deki Akkon Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Kenan Engin’in, 2024 yazında üniversite yönetimi tarafından işten çıkarılmasıyla ilgili ilk duruşma, 11 Haziran’da görülecek.

Almanya’nın saygın gazetelerinden Taz, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ve Belltowernews.de gibi yayın organlarında yer alan haberlere göre Prof. Dr. Kenan Engin, göçmen kökenli ve uluslararası öğrencilerin ayrımcı muameleye maruz kaldığına dair çeşitli gözlemlerini ve mevcut şikâyetlerini üniversite yönetimine kurumsal kanallarla bildirdi. Ardından üniversite yönetimi ayrımcılık iddialarını araştırıp önlem almak yerine Engin’e 15 Nisan 2024 tarihinde bir fesih sözleşmesi sundu ve bu belgeyi imzalaması yönünde idari baskı uyguladı. Sözleşmeyi imzalamayı reddeden Engin’in ders programı kaldırıldı ve nihayetinde 29 Temmuz 2024’te iş sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

ANTİDİSKRİMİNİERUNGSSTELLE DES BUNDES RAPORU’NA ATIF

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi) tarafından hazırlanan bir değerlendirme raporuna dayanan çeşitli haberlerde, Engin’in bu süreçte maruz kaldığı muamelenin ayrımcılık boyutu taşıdığı yönünde bulgulara yer verildiği belirtildi. Ayrıca söz konusu raporda, ayrımcılıkla mücadele yönündeki akademik çabaların cezalandırılmaması gerektiği vurgulandı.

ENGİN’E TOPLUMSAL VE AKADEMİK DESTEK

Akkon Üniversitesi öğrencileri ve ayrımcılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu, Engin’e destek verdi. Petitionen.com sitesinde yayımlanan bir imza kampanyasında Akkon Üniversitesi öğrencileri, Prof. Engin’in görevine dönmesini talep etti; Avrupa dahil dünyanın çeşitli üniversitelerinden 1.400’den fazla bilim insanı da üniversite yönetiminin tavrını kınayan bir açıklama yayımladı.

Ayrıca akademik hak ihlalleriyle mücadele eden Missbrauch in der Wissenschaft, Engin’in yaşadığı süreci kamuoyuna taşıyarak destek açıklaması yaptı. Almanya çapında faaliyet gösteren bazı ayrımcılık karşıtı kuruluşlar da, konuyu yakından izlediklerini ve Engin’in maruz kaldığı iddia edilen ayrımcılığın sistematik bir örnek olduğunu vurguladı.

İLK DURUŞMA 11 HAZİRAN’DA

FAZ.net ve Labournet.de isimli yayın organlarında yer alan bilgilere göre, Prof. Dr. Kenan Engin, iş akdinin hukuka aykırı şekilde feshedildiği gerekçesiyle Berlin İş Mahkemesi’ne dava açtı. İlk duruşması 11 Haziran 2025’te görülecek davanın ikinci duruşması 2 Eylül 2025’te yapılacak; mobbing ve ayrımcılık iddialarıyla ilgili konular bu ikinci duruşmada görüşülecek.

Berlin Abgeordnetenhaus Dokümantasyonu; Sol Parti (Die Linke) ve Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) tarafından konuya ilişkin Berlin Eyalet Meclisi’ne üc ayrı yazılı soru önergesi verildiğini paylaştu. Bu önergelerde Berlin eyalet hükümetinden, Akkon Üniversitesi’nde yaşanan ayrımcılık iddialarına dair resmi tutumunun açıklanması istendi; ayrıca hükümetin Akkon Üniversitesi üzerinde herhangi bir denetim veya yaptırım planı bulunup bulunmadığı sorgulandı.