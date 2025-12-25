Almanya'da Kaç Eyalet Var? Almanya'nın Nüfusu Ne Kadar?

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya, federal yapısı ve güçlü eyalet sistemi ile dikkat çeken bir ülkedir. Bu nedenle “Almanya kaç eyaletten oluşuyor?”, “Almanya'nın nüfusu ne kadar?” ve “Almanya eyaletleri hangileri?” soruları sıkça araştırılıyor. İşte yalnızca verilen resmi verilerle hazırlanmış, tamamen güvenilir ve detaylı Almanya eyaletleri ve nüfusu listesi…

ALMANYA KAÇ EYALETTEN OLUŞUR?

Almanya, toplam 16 eyaletten oluşmaktadır. Her eyaletin kendi başkenti, nüfusu ve yüzölçümü bulunmaktadır. Bu federal yapı, Almanya’nın yönetim sisteminin temel taşını oluşturmaktadır.

ALMANYA'NIN NÜFUSU NE KADAR?

Verilen resmi sayım bilgilerine göre 31 Aralık 2009 itibarıyla Almanya'nın toplam nüfusu 81.802.257 kişidir. Yüzölçümü ise toplam 357.123 km² olarak belirtilmektedir.

ALMANYA EYALETLERİ, BAŞKENTLERİ, NÜFUS VE YÜZÖLÇÜMÜ

Aşağıdaki tablo Almanya’nın tüm eyaletlerini, başkentlerini, alan büyüklüklerini ve nüfus sayılarını eksiksiz şekilde göstermektedir:

Eyalet Başkent Alan (km²) Nüfus Baden-Württemberg Stuttgart 35.752 10.744.921 Bavyera Münih 70.552 12.538.696 Berlin Berlin 892 3.460.725 Brandenburg Potsdam 29.479 2.503.273 Bremen Bremen 419 660.706 Hamburg Hamburg 755 1.772.100 Hessen Wiesbaden 21.115 6.067.021 Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 23.180 1.642.327 Aşağı Saksonya Hannover 47.624 7.918.293 Kuzey Ren-Vestfalya Düsseldorf 34.085 17.845.154 Renanya-Palatina Mainz 19.853 4.012.675 Saarland Saarbrücken 2.569 1.017.567 Saksonya Dresden 18.416 4.149.477 Saksonya-Anhalt Magdeburg 20.446 2.356.219 Schleswig-Holstein Kiel 15.799 2.830.417 Türingiya Erfurt 16.172 2.235.025 Toplam - 357.123 81.802.257

ALMANYA EYALET SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Almanya’da eyaletler ekonomik yapı, eğitim sistemi, yerel yönetimler ve bölgesel kalkınmada önemli role sahiptir. Bu nedenle Almanya eyaletleri ve Almanya nüfusu hem akademik araştırmalar hem de genel bilgi arayışlarında sıkça merak edilir.

Almanya kaç eyaletten oluşuyor?

Almanya toplam 16 eyaletten oluşmaktadır.

Almanya'nın nüfusu ne kadar?

Verilen resmi sayım bilgisine göre Almanya'nın nüfusu 81.802.257 kişidir.

Almanya’nın en kalabalık eyaleti hangisi?

Tabloda yer alan verilere göre en yüksek nüfusa sahip eyalet Kuzey Ren-Vestfalya’dır.

Almanya’nın en büyük eyaleti hangisi?

Yüzölçümü bakımından en büyük eyalet Bavyera’dır.

Almanya kaç eyaletten oluşur? ve Almanya'nın nüfusu ne kadar? gibi soruların yanıtı bu ayrıntılı listede net bir şekilde yer aldı. Federal yapıya sahip 16 eyaletli Almanya, nüfusu ve güçlü eyalet düzeni ile Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.