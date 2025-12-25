Giriş / Abone Ol
Almanya kaç eyaletten oluşuyor ve bu eyaletlerin nüfusları ne kadar? Hangi eyalet Almanya'nın en kalabalık, hangisi yüzölçümü olarak en büyük eyaleti? Tüm yanıtlar haberimizde.

  25.12.2025 17:29
  Giriş: 25.12.2025 17:29
  Güncelleme: 25.12.2025 17:29
Almanya'da Kaç Eyalet Var? Almanya'nın Nüfusu Ne Kadar?

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya, federal yapısı ve güçlü eyalet sistemi ile dikkat çeken bir ülkedir. Bu nedenle “Almanya kaç eyaletten oluşuyor?”, “Almanya'nın nüfusu ne kadar?” ve “Almanya eyaletleri hangileri?” soruları sıkça araştırılıyor. İşte yalnızca verilen resmi verilerle hazırlanmış, tamamen güvenilir ve detaylı Almanya eyaletleri ve nüfusu listesi…

ALMANYA KAÇ EYALETTEN OLUŞUR?

Almanya, toplam 16 eyaletten oluşmaktadır. Her eyaletin kendi başkenti, nüfusu ve yüzölçümü bulunmaktadır. Bu federal yapı, Almanya’nın yönetim sisteminin temel taşını oluşturmaktadır.

ALMANYA'NIN NÜFUSU NE KADAR?

Verilen resmi sayım bilgilerine göre 31 Aralık 2009 itibarıyla Almanya'nın toplam nüfusu 81.802.257 kişidir. Yüzölçümü ise toplam 357.123 km² olarak belirtilmektedir.

ALMANYA EYALETLERİ, BAŞKENTLERİ, NÜFUS VE YÜZÖLÇÜMÜ

Aşağıdaki tablo Almanya’nın tüm eyaletlerini, başkentlerini, alan büyüklüklerini ve nüfus sayılarını eksiksiz şekilde göstermektedir:

EyaletBaşkentAlan (km²)Nüfus
Baden-WürttembergStuttgart35.75210.744.921
BavyeraMünih70.55212.538.696
BerlinBerlin8923.460.725
BrandenburgPotsdam29.4792.503.273
BremenBremen419660.706
HamburgHamburg7551.772.100
HessenWiesbaden21.1156.067.021
Mecklenburg-VorpommernSchwerin23.1801.642.327
Aşağı SaksonyaHannover47.6247.918.293
Kuzey Ren-VestfalyaDüsseldorf34.08517.845.154
Renanya-PalatinaMainz19.8534.012.675
SaarlandSaarbrücken2.5691.017.567
SaksonyaDresden18.4164.149.477
Saksonya-AnhaltMagdeburg20.4462.356.219
Schleswig-HolsteinKiel15.7992.830.417
TüringiyaErfurt16.1722.235.025
Toplam-357.12381.802.257

ALMANYA EYALET SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Almanya’da eyaletler ekonomik yapı, eğitim sistemi, yerel yönetimler ve bölgesel kalkınmada önemli role sahiptir. Bu nedenle Almanya eyaletleri ve Almanya nüfusu hem akademik araştırmalar hem de genel bilgi arayışlarında sıkça merak edilir.

Almanya kaç eyaletten oluşuyor?

Almanya toplam 16 eyaletten oluşmaktadır.

Almanya'nın nüfusu ne kadar?

Verilen resmi sayım bilgisine göre Almanya'nın nüfusu 81.802.257 kişidir.

Almanya’nın en kalabalık eyaleti hangisi?

Tabloda yer alan verilere göre en yüksek nüfusa sahip eyalet Kuzey Ren-Vestfalya’dır.

Almanya’nın en büyük eyaleti hangisi?

Yüzölçümü bakımından en büyük eyalet Bavyera’dır.

Almanya kaç eyaletten oluşur? ve Almanya'nın nüfusu ne kadar? gibi soruların yanıtı bu ayrıntılı listede net bir şekilde yer aldı. Federal yapıya sahip 16 eyaletli Almanya, nüfusu ve güçlü eyalet düzeni ile Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

