Almanya'da Kaç Eyalet Var? Almanya'nın Nüfusu Ne Kadar?
Almanya kaç eyaletten oluşuyor ve bu eyaletlerin nüfusları ne kadar? Hangi eyalet Almanya’nın en kalabalık, hangisi yüzölçümü olarak en büyük eyaleti? Tüm yanıtlar haberimizde.
Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya, federal yapısı ve güçlü eyalet sistemi ile dikkat çeken bir ülkedir. Bu nedenle “Almanya kaç eyaletten oluşuyor?”, “Almanya'nın nüfusu ne kadar?” ve “Almanya eyaletleri hangileri?” soruları sıkça araştırılıyor. İşte yalnızca verilen resmi verilerle hazırlanmış, tamamen güvenilir ve detaylı Almanya eyaletleri ve nüfusu listesi…
ALMANYA KAÇ EYALETTEN OLUŞUR?
Almanya, toplam 16 eyaletten oluşmaktadır. Her eyaletin kendi başkenti, nüfusu ve yüzölçümü bulunmaktadır. Bu federal yapı, Almanya’nın yönetim sisteminin temel taşını oluşturmaktadır.
ALMANYA'NIN NÜFUSU NE KADAR?
Verilen resmi sayım bilgilerine göre 31 Aralık 2009 itibarıyla Almanya'nın toplam nüfusu 81.802.257 kişidir. Yüzölçümü ise toplam 357.123 km² olarak belirtilmektedir.
ALMANYA EYALETLERİ, BAŞKENTLERİ, NÜFUS VE YÜZÖLÇÜMÜ
Aşağıdaki tablo Almanya’nın tüm eyaletlerini, başkentlerini, alan büyüklüklerini ve nüfus sayılarını eksiksiz şekilde göstermektedir:
|Eyalet
|Başkent
|Alan (km²)
|Nüfus
|Baden-Württemberg
|Stuttgart
|35.752
|10.744.921
|Bavyera
|Münih
|70.552
|12.538.696
|Berlin
|Berlin
|892
|3.460.725
|Brandenburg
|Potsdam
|29.479
|2.503.273
|Bremen
|Bremen
|419
|660.706
|Hamburg
|Hamburg
|755
|1.772.100
|Hessen
|Wiesbaden
|21.115
|6.067.021
|Mecklenburg-Vorpommern
|Schwerin
|23.180
|1.642.327
|Aşağı Saksonya
|Hannover
|47.624
|7.918.293
|Kuzey Ren-Vestfalya
|Düsseldorf
|34.085
|17.845.154
|Renanya-Palatina
|Mainz
|19.853
|4.012.675
|Saarland
|Saarbrücken
|2.569
|1.017.567
|Saksonya
|Dresden
|18.416
|4.149.477
|Saksonya-Anhalt
|Magdeburg
|20.446
|2.356.219
|Schleswig-Holstein
|Kiel
|15.799
|2.830.417
|Türingiya
|Erfurt
|16.172
|2.235.025
|Toplam
|-
|357.123
|81.802.257
ALMANYA EYALET SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?
Almanya’da eyaletler ekonomik yapı, eğitim sistemi, yerel yönetimler ve bölgesel kalkınmada önemli role sahiptir. Bu nedenle Almanya eyaletleri ve Almanya nüfusu hem akademik araştırmalar hem de genel bilgi arayışlarında sıkça merak edilir.
