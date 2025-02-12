Almanya'da kamu emekçilerinden uyarı grevi

Birleşik Kamu Emekçileri Sendikası (ver.di) ve Eğitim Bilimleri Sendikası (GEW) Frankfurt ve çevresinde, federal ve belediye kamu sektöründeki ikinci toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde uyarı grevi çağrısında bulunmasının ardından bugün grevler gerçekleştirildi.

24 Ocak 2025 tarihindeki ilk görüşmelere işveren tarafı toplu iş sözleşmesi ve görüşmelerine teklif sunmadan terk etmişlerdi. Grev, Frankfurt şehir merkezi ve bağlı işletmeleri, Frankfurt Ulaşım Şirketi (VGF), şehir su arıtma, şehir Tiyatro sahneleri, Höchst Kliniği, Offenbach şehri ve Mainarbeit çalışanları, Main-Taunus, Hochtaunus, Wetterau ve Offenbach ilçeleri, ilçelerinin yönetim ofisleri, Offenbach acil hizmeti ve serbest çocuk bakım merkezleri, engelli bakım ve yaşlı bakım hizmetlerinde çalışanları kapsamaktadır.

Verdi ve GEW sendikalarının çağrısı doğrultusunda Frankfurt'ta metro ve tramvay seferleri durdu. Frankfurt'taki her 10 tramvay ve metronun 9'u greve destek amaçlı garajda kaldı. Sendika, grevden dolayı mağdur olan yolcuların anlayış göstermesini istedi.

Metro ve tramvay çalışanlarının sözcüleri de bir günlük grevde, artan yaşam maliyetleri nedeniyle daha fazla maaş ve sendikanın talep ettiği dinlenme günlerine ihtiyaç duyduklarını bu sebepler bugünkü grevlerini vardiya bitimine kadar süreceklerini Frankfurt şehir merkezi Hauptwache’de yapılan mitingde yaptıkları konuşmada belirtilirken, metro ve tramvaylar seferlerinin perşembe günü normale döneceğini bildirdiler. Frankfurt genelinde greve 4.500 kişi katıldı.

ver.di, 2025 yılı için federal ve belediye çalışanları adına yüzde 8'lik bir zam, en az 350 avro daha fazla maaş ve özellikle zorlu işler için ek tazminatlar talep ediyor. Ayrıca, eğitim maaşlarının ve stajyer maaşlarının aylık 200 avro artırılması talep ediliyor. Çalışma yoğunluğunu dengelemek amacıyla üç ek tatil günü ve daha fazla zaman esnekliği ve özgürlüğü sağlanması da talepler arasında.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci turu 17-18 Şubat 2025 tarihlerinde Potsdam'da yapılacak. Üçüncü tur ise 14-16 Mart 2025 tarihlerinde yine Potsdam'da gerçekleştirilecek. Anlaşma sonuçları, aynı zamanda federal memurlar, hakimler, askerler ve emekliler için de geçerli olacak.

Öte yandan ver.di, toplu görüşmeleri ayrıca GdP, GEW, IG BAU ve dbb kamu çalışanları sendikası ile birlikte yürütüyor.