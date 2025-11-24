Almanya'da kar yağışı trafik kazalarına neden oldu: 3 ölü
Kaynak: DHA
ALMANYA, (DHA) - ALMANYA'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Maxhütte-Haidhof kasabası yakınlarında buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydeki Oldenburg bölgesinde ise 42 kazanın meydana geldiği belirtildi.
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), bugün ülkenin güney ile güneydoğu bölgelerinde kar yağışı, donma ve trafikte aksaklıkların devam edeceği uyarısında bulundu. Bavyera eyaletine bağlı 25 ilde kırmızı alarm seviyesine geçildi.