Almanya'da kaybolduktan sonra Hollanda'da ölü bulunan imam Kütahya'da defnedildi

Almanya’nın Duisburg kentindeki Diyanet'e bağlı Duisburg Rheinhausen Eyüb Sultan Camisi'ne 2 ay önce din görevlisi olarak atanan ve 21 Kasım'da Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedenine ulaşılan Fatih Eryılmaz'ın (43) cenaze işlemleri tamamlandı.

Kütahya'ya getirilen Eryılmaz'ın cenazesi, öğle vakti tarihi Ulu Cami'deki cenaze töreninin ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Eryılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.