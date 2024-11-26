Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Almanya'da kaybolduktan sonra Hollanda'da ölü bulunan imam Kütahya'da defnedildi

Almanya'da kaybolduktan 15 gün sonra Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedeni bulunan 43 yaşındaki imam Fatih Eryılmaz Kütahya'da toprağa verildi.

Güncel
  • 26.11.2024 14:32
  • Giriş: 26.11.2024 14:32
  • Güncelleme: 26.11.2024 14:37
Kaynak: AA
Almanya'da kaybolduktan sonra Hollanda'da ölü bulunan imam Kütahya'da defnedildi
Fotoğraf: İHA

Almanya’nın Duisburg kentindeki Diyanet'e bağlı Duisburg Rheinhausen Eyüb Sultan Camisi'ne 2 ay önce din görevlisi olarak atanan ve 21 Kasım'da Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedenine ulaşılan Fatih Eryılmaz'ın (43) cenaze işlemleri tamamlandı.

Kütahya'ya getirilen Eryılmaz'ın cenazesi, öğle vakti tarihi Ulu Cami'deki cenaze töreninin ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Eryılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

BirGün'e Abone Ol