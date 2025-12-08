Almanya'da Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı Samet Yılmaz oldu

Almanya'da kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı Samet Yılmaz oldu.

Yılmaz, geçici resmi sonuçlara göre oyların yüzde 54,1’ini aldı.

Yılmaz'ın rakibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen Gerrit Derkowski ise yüzde 45,9 oy aldı.

Böylece Almanya'da Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı olan Belit Onay’dan (Yeşiller) sonra Yılmaz ikinci Türkiye kökenli büyükşehir belediye başkanı oldu.

İLK TURDA İKİNCİ SIRADA YER ALMIŞTI

Kiel doğumlu Samet Yılmaz, Kiel Üniversitesi’nde (CAU) siyaset bilimi okudu ve doktora yaptı.

Yılmaz, Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı’nda görev yapıyordu.

Seçimlerin 16 Kasım’daki ilk turunda hiçbir aday yüzde 50’yi aşamamıştı. İlk turda Gerrit Derkowski yüzde 28,7 ile birinci, Samet Yılmaz ise yüzde 24,8 ile ikinci sırada yer almıştı.

Seçime katılım oranının yüzde 43,5 olduğu açıklandı.