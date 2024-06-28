Almanya'da kiliseler üye kaybetmeye devam ediyor

Bir kiliseye üye olanların nüfusun geri kalanının ödediği normal vergilere ek olarak kilisenin finansmanına yardımcı olan bir kilise vergisi de ödediği Almanya'da, geçen yıl Katolik kilisesinin yaklaşık 400 bin, Protestan kilisesinin ise 380 bin üye kaybettiği bildirildi.

Almanya'da geçen yıl Katolik kilisesinin yaklaşık 400 bin, Protestan kilisesinin ise 380 bin üye kaybettiği bildirildi.

Bonn kentinde düzenlenen Alman Piskoposlar Konferansı'nda sunulan istatistiklere göre, Almanya'nın iki büyük kilisesi olan Katolik ve Protestan kiliseleri son yıllarda üye kaybediyor.

Geçen yıl, Katolik kilisesinde yaklaşık 400 bin Katolik Hıristiyan'ın ve 380 bin Protestan Hıristiyan'ın kiliseler ile bağı kesildi.

Üye kaybında, ölenlerin sayısının vaftiz yoluyla eklenenlerin sayısından daha fazla olması da rol oynadı.

Rahip ve papazların sayısında da düşüş kaydedildi.

VERGİNİN DE ETKİSİ VAR

Almanya'da resmi olarak bir kiliseye üye olan kişiler nüfusun geri kalanının ödediği normal vergilere ek olarak kilisenin finansmanına yardımcı olan bir kilise vergisi ödüyor. Kiliselerden ayrılanlar ise bu vergiyi ödemiyor. İşsizler, öğrenciler ve emekliler gibi düşük gelirliler ise bu vergiden muaf tutuluyor.