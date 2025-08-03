Almanya'da koalisyonun küçük ortağı CSU Lideri Söder aşırı sağcı AfD ile ittifak şartlarını açıkladı

Almanya'da koalisyonun küçük ortağı olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) koalisyona uygun hale gelebilmesi için parti kadrosunun ve ideolojisinin köklü bir şekilde değişmesi gerektiğini vurguladı.

Söder, ZDF kanalına verdiği röportajda, AfD ile herhangi bir koalisyon ihtimalini reddetti. Bununla birlikte Söder, AfD’nin koalisyona uygun hale gelebilmesi için parti kadrosunun ve ideolojisinin köklü bir şekilde değişmesi gerektiğini ifade etti.

Söder, “AfD hem kişilerde hem içerikte hem tarz hem de söylemde tamamen değişmeli. Parti içinde bir öz arınma süreci başlatmalı ama şu an bunun tam tersini yapıyor” diyerek AfD’deki artan aşırı sağ eğilimlere dikkati çekti.

AfD’nin kamuoyundaki yükselişinin endişe verici olduğunu ve Anayasayı Koruma Dairesi tarafından daha yakından izlenmesi gerektiğini belirten Söder, "Medyada bu partinin sürekli gündemde tutulması AfD’yi daha da güçlendiriyor" dedi.

Koalisyon hükümetine de övgüde bulunan Söder, “Yeni bir hükümetimiz ve yeni bakanlarımız var. Bunlar tamamen yeni isimler. Dış politika, savunma, göç ve ekonomi gibi alanlarda önemli yön değişikliklerinin başlatıldığına inanıyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Bild am Sonntag gazetesi için INSA araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasını değerlendiren Söder, AfD'nin kamuoyu desteğini artırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ankete göre AfD yüzde 25’e çıkarak Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ’nin sadece iki puan gerisinde yer aldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 15, Yeşiller yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 10 seviyesinde. Bu sonuçlara göre AfD, CDU/CSU’nun yalnızca iki puan gerisinde yer alıyor.

Almanya'da Söder'in Genel Başkanlığını yaptığı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Başbakan Friedrich Merz'in Genel Başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile oluşturulan koalisyonun küçük ortağı durumunda bulunuyor. Bu partiler için Almanya'da "Hristiyan Birlik Partileri" ifadesi kullanılıyor.