Almanya'da köprü inşaatında iş cinayeti: 3 işçi düşerek öldü

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Horb kentindeki yüksek köprü inşaatında bir iş cinayeti yaşandı. Üç inşaat işçisi, çalıştıkları gondolun çelik halatının kopması sonucu metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, kazaya neden olan gondolun taşıyıcı çelik halatının aniden kopmasıyla işçilerin bulunduğu platform boşluğa düştü. İlk bulgulara göre gondol, üç kişiyle kullanım şartlarına uygundu ve aşırı yüklenme söz konusu değildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili Polis ve Savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bir bilirkişi de olayın teknik yönünü incelemek üzere görevlendirildi.

Horb Belediye Başkanı Peter Rosenberger ve Baden-Württemberg Ulaştırma Bakanı Winfried Hermann, olay yerini ziyaret ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Hermann, "Bu, eyaletimizdeki en ağır iş kazalarından biri" diyerek derin üzüntüsünü dile getirdi. İnşaat çalışmaları en az üç gün süreyle durduruldu.