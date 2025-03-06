Almanya'da 'Lauterbach suikast planı'na ağır hapis cezaları

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı ve hükümeti devirmeyi planlayan beş sanık, ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada dört ana sanık, 5 yıl 9 aydan 8 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkûm edildi. Beşinci sanık ise 2 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Sanıklar, ülkede elektrik kesintileri yaratmayı, toplumsal kargaşa çıkarmayı ve bu süreçte hükümeti devirmeyi planlamakla suçlanıyordu.

Mayıs 2023'te başlayan dava yaklaşık iki yıl sürdü ve sonuç olarak sanıklar terör amaçlı eylem planlamaktan mahkûm edildi.

Mahkeme, sanıkların Almanya'daki anayasal düzeni şiddet kullanarak değiştirmeyi hedeflediğini ve bu nedenle sert cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

Dava, ülkede aşırı sağcı ve hükümet karşıtı grupların oluşturduğu tehdide dair önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.