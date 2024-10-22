Almanya'da M çiçeğinin yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Almanya'da M çiçeği (Mpox) virüsünün yeni varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, bir kişinin yurt dışında M çiçeğinin yeni varyantı olan Klad 1 virüsüne yakalandığı ifade edildi. RKI'ye göre ülkede herhangi bir ölüm vakası kaydedilmedi.

RKI'nin şu anda Almanya'da Klad 1 virüsünden kaynaklanan bir risk beklemediği ancak durumu çok yakından izlediği belirtildi.

Klad 2b virüsü Mayıs 2022'den bu yana Almanya da görülüyordu. İsveç, Afrika dışında Klad 1 varyantı vakasını kaydeden ilk ülke olmuştu.