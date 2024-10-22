Almanya'da M çiçeğinin yeni varyantı ilk kez tespit edildi
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, bir kişinin yurt dışından M çiçeği virüsünün yeni varyantı olan Klad 1 virüsüne yakalandığı duyuruldu. Bulaş nedeniyle bir risk beklenmediği ifade edildi. Klad 2b virüsü, Mayıs 2022'den bu yana Almanya görülüyordu.
Kaynak: AA
Almanya'da M çiçeği (Mpox) virüsünün yeni varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.
Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, bir kişinin yurt dışında M çiçeğinin yeni varyantı olan Klad 1 virüsüne yakalandığı ifade edildi. RKI'ye göre ülkede herhangi bir ölüm vakası kaydedilmedi.
RKI'nin şu anda Almanya'da Klad 1 virüsünden kaynaklanan bir risk beklemediği ancak durumu çok yakından izlediği belirtildi.
Klad 2b virüsü Mayıs 2022'den bu yana Almanya da görülüyordu. İsveç, Afrika dışında Klad 1 varyantı vakasını kaydeden ilk ülke olmuştu.