Almanya'da milletvekilleri 500 euro zamlı maaştan vazgeçiyor

Almanya'da 1 Temmuz'dan itibaren milletvekili maaşlarına yapılması planlanan zammın bu yıl için askıya alınması bekleniyor. Mevcut düzenlemeye göre milletvekili maaşlarının 1 Temmuz itibarıyla 497 euro artarak yaklaşık 12 bin 330 euroya yükselmesi öngörülüyordu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin meclis işleri sorumlusu Steffen Bilger, RTL ve ntv televizyonlarına yaptığı açıklamada, maaş artışının durdurulması konusunda partiler arasında geniş bir mutabakat bulunduğunu belirtti.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Sol Parti, Yeşiller ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) de maaşlara zammın askıya alınmasına destek veriyor. SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf da Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, vatandaşları etkileyecek tasarruf planları nedeniyle partisinin maaş artışını askıya almak istediğini söylemişti.

CDU milletvekili Bilger de ülkede bu yıl yapılacak kapsamlı reformların vatandaşlar için ek yükler getireceğine işaret ederek, "Bu koşullarda siyasetçilerin de sorumluluk üstlenmesi doğru olur" değerlendirmesinde bulundu.

CDU/CSU'DA ZAMMIN ASKIYA ALINMASINA DESTEK ARTIYOR

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Jens Spahn da basına verdiği demeçte, özellikle sağlık sigortası reformunun (GKV) vatandaşlara ek yük getireceğini vurgulayarak, maaş artışının bu yıl durdurulmasına sıcak baktığını ifade etti. Eski Sağlık Bakanı Spahn, "Bu reformun yaratacağı ilave yükler göz önüne alındığında, milletvekili maaş artışının bu yıl askıya alınmasının doğru olacağını düşünüyorum. GKV kararının alındığı dönemde böyle bir adım atılabilir, sonrasında ise mevcut mekanizmaya geri dönülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann da Nisan ayı sonunda katıldığı bir televizyon programında artışın askıya alınmasına olumlu yaklaştığını belirtmişti.

Bilger, milletvekili maaşlarının genel ücret artışlarına paralel olarak belirlenmesini sağlayan mevcut mekanizmayı savunarak, bunun "iyi ve adil bir ölçüt" olduğunu söyledi. Milletvekillerinin bağımsızlığının korunması için makul bir gelir düzeyinin gerekli olduğunu vurgulayan Bilger, "Biz de çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz" ifadesini kullandı.