Almanya'da muayenehanelerde çalışan sağlık personeli "uyarı grevi" yaptı

Almanya'da muayenehanelerde çalışan sağlık personeli ücret artış talebiyle "uyarı grevi" yaptı.

Sağlık Çalışanları Birliğinin (VMF) çağrısıyla devam eden toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında işverenler üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla ülkedeki muayenehanelerde çalışan yaklaşık 330 bin sağlık personeline bir günlük iş bırakma çağrısında bulundu.

Grev nedeniyle ülkede birçok muayenehanenin kapalı kaldığı bildirilirken, acil durumlar için sağlık personelinin çalıştığı ifade edildi.

Başkent Berlin'de bir grup sağlık çalışanı toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağı Federal Tabipler Birliği binası önünde gösteri yaptı.

"Biz asgari ücretten fazlasını istiyoruz" sloganları atan göstericiler, "Hayat kurtarıyoruz ama kendi hayatımızı zorlukla finanse edebiliyoruz", "Biz görülmek, duyulmak ve değer görmek istiyoruz" ve "17 yıldır bu işi yapıyorum, benim için de her şey pahalılaştı" yazan dövizler taşıdı.

VMF'nin temsilcisi Hannelore König, AA muhabirine, aralıkta yapılan toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdiği için çalışanlara uyarı grevi yapma çağrısında bulunduklarını belirterek, "Muayenehanelerdeki sağlık personeli için, özellikle de yeni işe başlayanlar için ücretlerin artırılmasını talep ediyoruz. Diğer sağlık alanındaki çalışanların aldığı gibi 17 avro saat ücreti istiyoruz ve bu toplu sözleşme görüşmelerinden tüm personelin de yararlanmasını talep ediyoruz." dedi.

König, muayenehanelerde çalışanlara ücret artışı alacaklarına yönelik bir sinyalin verilmesi gerektiğini aktararak, "Artık düşük ücret ile çalışmak istemiyorlar." ifadesini kullandı.

Muayenehane sahiplerinin işletme ücretlerinin arttığından dolayı baskı altında olduğunu anlatan König, "Ancak sağlık personeli üzerindeki baskı daha da büyük. Çünkü iki yılda 100 ile 200 avro arasında reel ücret kaybı var ve geçim masrafları önceki yılların çok üzerinde olduğundan artık yaşam için ihtiyaç duyulan önemli gıdaları düşük maaşlarla karşılayamıyoruz." diye konuştu.

İşverenler ile VMF arasında yapılan toplu görüşmelerde, VMF işverenlerin yüzde 5,5'lik ücret artış teklifini reddetti ve muayenehanelerde çalışan sağlık personeli için yüzde 17 ücret artışı ve 2 bin avro enflasyon ikramiyesi talep ediyor.