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Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap yangını: 23 yaralı

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarında düzenlenen müzik festivalindeki dönme dolapta çıkan yangında 23 kişi yaralandı.

Dünya
  • 18.08.2024 18:23
  • Giriş: 18.08.2024 18:23
  • Güncelleme: 18.08.2024 18:24
Kaynak: İHA
Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap yangını: 23 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Almanya'nın doğusunda Leipzig kenti yakınlarındaki Störmthaler Gölü'nde düzenlenen Highfield Festivali'nde alana kurulan dönme dolapta yangın çıktı.

Yangında 23 kişi yaralanırken, yangının dönme dolabın bir kabininde başladığı ve ikinci bir kabine sıçradığı ifade edildi.

Yangının başladığı kabinin boş olduğu aktarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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