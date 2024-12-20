Almanya'da Noel pazarına saldırı: 2 kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı

Almanya'nın Magdeburg kentinde, Noel pazarındaki kalabalığın üzerine bir aracın sürülmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Yakalanan saldırganın 2006'dan beri Almanya'da yaşan Suudi Arabistan vatandaşı bir doktor olduğunu açıklandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi. Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği belirtildi. Yayın kuruluşu MDR, sürücünün gözaltına aldığını aktardı.

AA'nın haberine göre, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu açıkladı. "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay" diyen Haseloff, saldırıda bazıları ağır olmak üzere 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını aktardı.

Haslehoff, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, Suudi Arabistanlı saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etti.

Alman basınının iddiasına göre, saldırganın 1974 doğumlu Suudi Arabistanlı bir erkek olduğu öğrenildi. Saldırganın suç aracını saldırıdan kısa bir süre önce kiraladığı belirtildi. Polisin aktardığına göre saldırgan aracı 400 metre kadar sürdü.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise "Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg'dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı. Bu korkunç suçun tüm arka planı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Tüm acil servislere çabaları için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin son derece üzücü olduğunu belirtti. Scholz, "Acil servisler yaralılarla ilgilenmek ve hayat kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle. Güvenlik makamları olayın arka planını açıklığa kavuşturacaktır" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Almanya’nın Magdeburg kentindeki saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz."



