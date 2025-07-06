Almanya'da Nürnberg SPD Belediye Meclis Grubu'ndan Muhittin Böcek'in tutuklanmasına tepki

Almanya’nın Nürnberg kentinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Belediye Meclis Grubu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

SPD’nin 2026'da yapılacak seçimde Nürnberg Belediye Başkan adayı olan Dr. Nasser Ahmed, yaptığı açıklamada, yaşananları “demokrasiye açık bir saldırı” olarak nitelendirdi. Muhittin Böcek’in siyasi gerekçelerle tutuklandığını vurgulayan Dr. Ahmed, “Muhittin Böcek’i burada tanıma ve ağırlama şansım oldu. Kendisi demokrasiye inanan, halkı için çalışan ve uluslararası dayanışmaya önem veren bir lider. Şimdi ise tamamen siyasi ve asılsız gerekçelerle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi çok sayıda CHP'li belediye başkanıyla birlikte tutuklandı. Bu bir güç gösterisi değil, iktidarın korkusunun açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Dr. Ahmed, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefete yönelik politikalarını da sert bir dille eleştirerek, “Bu baskılar, değişimden, hesap vermekten ve halkın iradesinden duyulan korkunun yansımasıdır. Demokrasi sandıkla başlar ve seçimle gelen, sadece seçimle gider. Muhittin Böcek halkı tarafından seçilmiştir ve yeri cezaevi değil, halkının yanıdır” dedi.

"DEMOKRASİ TUTSAK EDİLEMEZ"

SPD Nürnberg Grubunun açıklamasında da CHP’li belediye başkanlarına yönelik baskılara karşı mücadelenin süreceğini belirtildi. Açıklamada, demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları için ses yükseltmeye devam edileceği vurgulanarak, “CHP’li dostlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz, siyasi olarak, kamuoyunda ve yüksek sesle. Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamıştır. Bu taahhüt sadece kâğıt üzerinde kalmamalı, uygulamaya geçirilmelidir. Demokrasi tutsak edilemez ne Antalya’da ne İstanbul’da ne de Türkiye’nin herhangi bir yerinde.

Hak, hukuk, adalet” ifadelerine yer verildi.