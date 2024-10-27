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Almanya'da ormanda el bombasıyla dolu çanta bulundu

Almanya'nın Dortmund kentindeki ormanda sırt çantasının içinde çok sayıda el bombası ve mühimmat bulundu.

Dünya
  • 27.10.2024 23:10
  • Giriş: 27.10.2024 23:10
  • Güncelleme: 27.10.2024 23:12
Kaynak: AA
Almanya'da ormanda el bombasıyla dolu çanta bulundu
FOTOĞRAF: depophotos

Almanya'nın Dortmund kentindeki ormanda sırt çantasının içinde çok sayıda el bombası ve mühimmat bulundu.

Dortmund polisinden yapılan açıklamaya göre, Mengede beldesinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir kişi sırt çantası buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polisler, sırt çantasında çok sayıda el bombası, bir havan topu mermisi, ahşap şarjör kapağı ile mermiler olduğunu belirledi.

Bomba imha ekipleri, el bombalarını kontrollü şekilde imha etti

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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