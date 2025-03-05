Almanya'da polise ırkçılık soruşturması: Evleri arandı, bazıları açığa alındı

Almanya'nın Hamburg kentinde internet üzerinden ırkçı içerikli sohbet yaptıkları suçlamasıyla 15 aktif ve emekli polis hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Hamburg Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ırkçı içerikli sohbet gerçekleştirdikleri suçlamasıyla 15 polis hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Açıklamada, polislerin, yabancı düşmanı, ırkçı, şiddet içeren ve nasyonal sosyalizmi yücelten mesajlar gönderdiklerine dair güçlü şüpheler bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme kararıyla 6 aktif polisin ev ve işyeri, 3 emekli polisin de evlerinde aramalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, 7 polisin açığa alındığı bildirildi.

Hamburg Emniyet Müdürü Frank Schnabel, yaptığı açıklamada, "Hamburg Emniyet Müdürlüğü'nde hiçbir şekilde ayrımcılık, şiddetin yüceltilmesi ya da yabancı düşmanlığını kabul etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.