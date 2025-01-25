Almanya'da sağa karşı gösteri çağrıları

BirGün Avrupa/BERLİN

Almanya'da çeşitli, antifaşist, siyasi grup ile sivil toplum inisiyatifleri sağa yönelime karşı ülkenin dört bir yanında büyük gösteriler çağrısı yaptı. Bu hafta sonu planlanan en büyük gösterilerden birinin Köln'de olması bekleniyor. Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden FC Köln, sosyal medya platformu X'te Cumartesi günü Köln şehir merkezinde aşırı sağa karşı yapılacak gösteriye katılmaya çağırdı. “Köln stellt sich quer” ittifakı 25 Ocak Cumartesi günü Heumarkt'ta miting düzenleyecek. Gösteri daha sonra Neumarkt, Friesenplatz ve Hohenzollernring üzerinden Rudolfplatz'a kadar devam edecek. Son miting burada saat 13.30 sularında gerçekleştirilecek.

Ülkenin diğer kentlerinde de protesto eylemleri planlandı. Halle'de göstericiler AfD'nin seçim kampanyasını protesto edecek. Frankfurt ile Neumünster'de de AfD'ye karşı protestolar yapılacak.

Protesto eylemlerini gün gün takip etmek için tıklayın: https://www.demokrateam.org/aktionen/

Münster'de saat 13:00'te, aralarında sözde korona inkarcılarının da bulunduğu yaklaşık 1000 katılımcı bir araya gelecek. AfD'li bir politikacının katılımını teyit ettiği söyleniyor ancak Hagen'den bir konuşmacının konuşması resmi olarak yasaklandı. Bu duyurunun ardından iki karşı gösteri düzenlendi: Birincisi, yaklaşık 300 katılımcı ile gelmeyi planlayan “Kein Meter den Nazis” (Nazilere bir metre bile yer yok) inisiyatifi. Saat 14.30 ve saat 15.00'te gösteri yapmak istiyorlar.

Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda saat 16.30'dan itibaren çeşitli gruplar AfD ve dünya çapındaki sağ popülist hareketlerin yanı sıra iklim krizinin inkârı ve ırkçılığa karşı bir açıklama yapmak istiyor. Organizatörler yaklaşık 10.000 katılımcı bekliyor. Önde gelen konuşmacılardan biri iklim aktivisti Luisa Neubauer olacak.

NEUBAUER: MERZ'İN PLANLARI 'AFFEDİLEMEZ' NİTELİKTE

Neubauer, gösteri öncesinde CDU Genel Başkanı ve başbakan adayı Friedrich Merz'i eleştirdi. Merz'i göç politikası konusunda AfD ile tehlikeli bir yakınlaşmaya izin vermekle suçladı. Neubauer haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte “Friedrich Merz'in AfD'ye karşı güvenlik duvarını yıkmak üzere olması affedilemez, kabul edilemez ve korkakça. Bu nedenle sivil toplum olarak CDU/CSU'nun açıkça kaybettiği cesaret ve omurgayla sokaklara çıkmamız çok daha önemli.” dedi

EYLEMLER SEÇİM GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Almanya'da sağa karşı eylemler seçim gününe kadar artarak devam edecek. Siegen kentinde “Nineler sağa karşı” ve “Siegen sağa karşı” inisiyatifleri, AfD'nin Weidenau bölgesinde düzenlediği yeni yıl resepsiyonunu öğleden sonra protesto etmek istiyor.

Düsseldorf'ta “Nineler sağa karşı” erken genel seçimlerinden önce her Cumartesi bir nöbet tutmayı planlıyor. Etkinlikler ya da gösteriler 23 Şubat'a kadar neredeyse her gün gerçekleşecek.