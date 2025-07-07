Almanya'da sanayi üretiminde sürpriz yükseliş

Almanya’da üretim sektörü, Mayıs 2025’te yeniden toparlanma sinyalleri verdi. Federal İstatistik Dairesi’nin (Destatis) öncü verilerine göre, üretici sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti. Geçtiğimiz nisan ayında revize edilen verilere göre yüzde 1,6 oranında daralma yaşanmıştı. Mayıs ayındaki üretim artışı, yıllık bazda ise yüzde 1,0 olarak gerçekleşti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN YÜZDE 4,9'LUK KATKI

Üretimdeki bu toparlanmada en büyük katkıyı otomotiv sektörü ve enerji üretimi sağladı. Otomobil üretimi mayısta aylık bazda yüzde 4,9, enerji üretimi ise yüzde 10,8 oranında artış gösterdi. Ayrıca, ilaç sanayisinde kaydedilen yüzde 10’luk üretim artışı da genel üretim seviyesini yukarı taşıdı. Öte yandan, inşaat sektöründeki yüzde 3,9’luk düşüş genel tablo üzerinde olumsuz etki yarattı.

ENERJİ VE İNŞAAT HARİÇ ARTIŞ YÜZDE 1,4

Sanayi üretimi detaylarına bakıldığında, Mayıs 2025’te enerji ve inşaat sektörleri hariç tutulduğunda üretim yüzde 1,4 oranında arttı. Yatırım malları üretimi yüzde 4,1 ve tüketim malları üretimi yüzde 0,5 artarken, ara mal üretimi yüzde 2,1 oranında geriledi. Sanayi üretimi, yıllık bazda da yüzde 1,4’lük artışla pozitif görünümünü korudu.

ENERJİ YOĞUN SEKTÖRLERDE ÜRETİM DÜŞTÜ

Ancak enerji yoğun sektörlerdeki üretim düşüşü dikkat çekti. Mayıs ayında bu sektörlerdeki üretim bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı. Mart-Mayıs dönemindeki üç aylık karşılaştırmada ise enerji yoğun üretim yüzde 0,7’lik artış gösterdi. Ancak yıllık bazda bakıldığında, Mayıs 2025’te söz konusu sektörlerde üretim yüzde 4,8 oranında geriledi.