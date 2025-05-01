Almanya'da sendikalar, kısıtlamalara karşı uyardı

BirGün Almanya

Almanya'da sendikalar 1 Mayıs'ta, CDU / CSU ve SPD'nin kuracağı federal hükümetin sosyal hakları kısıtlamanması, çalışma süresinin esnekleştirilerek günlük 8 saat yerine haftalık toplam sürenin esas alınması, kazanılmış hakları tırpanlama ve toplu iş görüşmelerini önemsizleştirme planına karşı yürüdü.

Chemnitz'de katıldığı 1 Mayıs mitinginde yeni hükümetin planlarını sert şekilde eleştiren Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi, "İnsanların gerkmediği halde rapor alıp işe gitmedikleri, tembel oldukları ve daha fazla çalışmaları gerektiği saçmalığına son verilmeli. Açıkça şunu söylüyoruz: Hamster çarkı yerine sekiz saatlik bir gün istiyoruz. Çalışma Saatleri Yasasından elinizi çekin. Pek çoğu ücretsiz olmak üzere milyonlarca saatlik fazla mesai, çalışanlar üzerindeki baskının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor” dedi. Fahimi, ücret almadan daha fazla çalışmanın insanları maaşlarının bir kısmından mahrum bıraktığını, bu nedenle mevcut Çalışma Saatleri Yasası'nın aşırı taleplere karşı çalışanı koruduğunu söyledi. Mevcut yasanın insanların haftada 60 saate kadar çalışmalarına izin verdiğini de belirten Fahimi, "Bu ülkede şirketlerin yönetim kurulu üyeleri gerçek performans gösterme konusunda ne kadar istekliler konuşmalıyız. Girişimci ruhları ve risk alma istekleri nerede? Ekonominin zayıflamasına ve istihdamın tehlikeye girmesine neden olan sadece siyaset değil, yanlış yönetim kararlarıdır” diye konuştu.

ÜLKENİN EN BÜYÜK POLİTİK GÜCÜYÜZ

Frankfurt'ta 5 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs mitinginde konuşan Gıda, Otel ve Lokanta Çalışanları Sendikası (NGG) Başkanı Guido Zeitler de “Biz sendikalar son yıllarda iyi toplu sözleşmeleri yaptık. Biz hep çalışanların güçlü olması için mücadele edeceğiz. Bu ülkede haklar biz olmadan verilmezdi. Bu ülkenin en büyük politik gücüyüz. Bu unutulmamalı. Önümüzdeki yıllarda bu güce daha çok ihtiyaç duyacağız. Bu hükümet insanların sorunlarına gerçek çözüm getirmek zorunda. İnsanların demokrasiye güvenini kazanmak zorunda. Aşırı sağcılar parlamentolarda, onların çözümü yok, onların sadece karanlığı var. Biz adil paylaşımlı bir toplum istiyoruz. Burada doğanlar, bize katılanların güven duyduğu bir ülke istiyoruz” dedi. Zeitler, sesi kısıldığı için konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

EKREM İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILSIN

Frankfurt'ta gerçekleşen 1 Mayıs eylemine işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gloken Brot fırını çalışanları, damga vurdu. Çalışanlar, fırınlarının kapatılmasına karşı büyük bir mücadelenin içinde olduklarını belirttiler. Yürüyüş ve mitinge Türkiyeli siyasi parti, grup ve sivil toplum kuruluşları da büyük ilgi gösterdi. Römer meydanında gerçekleşen mitingte konuşan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, “Gelecek, bizim nasıl gerçekleştireceğimizdir. Aşırı sağcılar toplumu hedef alıyor. Bu nedenle güçlü bir sosyal politiya ihtiyacımız var. Güçlü sendikalara ve cesur kararlara ihtiyaç var. Yalnızca iyi bir politika değil, iyi bir duruş da önemli. Nazileri seçmek, iyi bir değişim için atılan bir adım olamaz. Tam tersine bu tercih geriye dönüş adımıdır. Demokrasi düşmanları, demokrasiyi yoketmek için bizleri hedef alıyor. Onlar milyonlarca insanı katledip ülkemizin uçurumdan atmıştı. Bu kent bizim. 180'den fazla insanın yaşadığı bir kentin belediye başkanı olmam beni gururlandırıyor. Bu kentte uluslararası dayanışma büyük önem taşıyor. Demokrasi bütün dünyada tehlike altında. İki ay önce beni burada ziyaret eden bir arkadaşımı anımsatmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu. Politik karşıtların içeriye atılmasının demokraside yeri yoktur. Ekrem İmamoğlu derhal serbest bırakılmalıdır” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılma talebi meydanda dakikalarca alkışlandı.