Almanya'da şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu

Almanya'nın Saarland eyaletinde devam eden şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Avrupa 17.05.2024 23:50 Giriş: 17.05.2024 23:50

Güncelleme: 18.05.2024 00:03 Kaynak: AA

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