Almanya'da silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Almanya'nın Augsburg kenti yakınlarındaki Langweid'da bir şahıs, oturduğu binada yaşayan üç komşusunu silahla öldürdü, diğer binadaki iki kişiyi ağır yaraladı.

Almanya'da Augsburg yakınlarındaki Langweid'da bir kişi, üç komşusunu silahla öldürürken aynı binadaki iki kişiyi ise ağır yaraladı.

Saldırıya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, Schubert Caddesi'ndeki binada dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda, 49 ve 72 yaşlarında iki kadın ile 52 yaşındaki erkeğin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırganın daha sonra Hochvogel Caddesi'nde diğer binaya gittiği ve ateşli silahla 32 ve 44 yaşındaki iki kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, saldırganın ve hayatını kaybeden kişilerin aynı binada oturduğu aktarılan açıklamada, ilk edinilen bilgilere göre, olayın komşular arasındaki mahalle anlaşmazlığından kaynaklandığının sanıldığı ifade edildi.