Almanya'da siyasetçi Dilek Kalaycı'ya rüşvet soruşturması

Almanya, Türkiye asıllı siyasetçi hakkındaki yolsuzluk iddiasını konuşuyor.

Berlin’in eski Sağlık Senatörü Türkiye kökenli siyasetçi Dilek Kalaycı, rüşvet suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak.

Berlin Eyalet Mahkemesi, savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul etti. Davanın, 16 Ocak 2025 tarihinde başlayacağı açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre; 2019 yılında evlenen Dilek Kalaycı, düğün masraflarını bedavaya getirmek için bir reklam ajansına usulsüz ihale vermekle suçlanıyor.

Reklam ajansının, Kalaycı’nın düğün organizasyonunu planlayıp gerçekleştirdiği, ancak bu hizmetler için fatura kesmediği iddia ediliyor.

Savcılık, Kalaycı’nın, ajansa gelecekte senato tarafından iş verilmesi karşılığında bu organizasyonu ücretsiz yaptırdığını ileri sürüyor.

Reklam ajansı sahibi de davada rüşvet verme suçlamasıyla yargılanacak.