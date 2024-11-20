Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı kim olacak?

Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan erken genel seçimde, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayının kim olacağı tartışmaları devam ediyor.

SPD'nin üst yönetimi, Başbakan Olaf Scholz'un aday olmasını isterken, parti teşkilatında buna karşı sesler daha etkin çıkıyor.

Partinin bir bölümü, Scholz'un yerine halk arasında daha yüksek popülariteye sahip Savunma Bakanı Boris Pistorius'un başbakan adayı olmasını talep ediyor.

ERKEN SEÇİM TOPLANTISI

SPD yönetimi dün akşam erken seçime ilişkin toplantı yaptı. Ülke basınına göre, toplantıda başbakan adayının kim olacağı konusunda somut sonuç çıkmadı. SPD'nin Eş Genel başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken öncülüğündeki yönetimin, Scholz'un aday olacağını ifade etmesine rağmen parti içinde tartışmalar sonlanmadı.

SPD'de önemli etkiye sahip Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Teşkilatı üyesi olan Federal Meclis milletvekilleri Dirk Wiese ve Wiebke Esdar, yaptıkları ortak açıklamada, partide başbakan adaylığı konusunda Savunma Bakanı Pistorius için daha fazla destek gördüklerini belirtti.

Birçok yerel siyasetçi de Pistorius'un başbakan adayı olması yönünde açıklama yaptı.

Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ise partinin, başbakan adayı konusunda hızlı karar vermesi çağrısında bulundu.

"Parti yönetimi ile tabanı arasında bir uçurumun bulunduğunu" aktaran Gabriel, bunun kapatılması gerektiğini kaydetti.

SCHOLZ: ADAY OLACAĞIM

Başbakan Scholz, seçimlerde başbakan adayı olacağını belirterek, tüm partinin kendisine destek vereceğini ifade etti.

Eski Başbakan Gerhard Schröder de Scholz'a destek vererek, bu tartışmaların uzatılamaması gerektiğini belirtti.

Scholz ile ilgili her tartışmanın herkese zarar vereceğini ifade eden Schröder, partinin kendi başbakanına zarar vermemesi gerektiğini kaydetti.