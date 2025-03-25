Almanya'da Sosyal Demokratlardan destek: Ekrem İmamoğlu yalnız değildir

Avrupa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Almanya'da iktidar ortağı olması beklenen Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Federal Meclis'teki (Bundestag) milletvekilleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Başkent Berlin'deki Federal Meclis Binası (Reichstag) önünde bir araya gelen SPD'nin Fedral Meclis Grubu, "İmamoğlu yalnız değildir" pankartı açtı. Vekillerin eylemine SPD'nin eş başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil de katıldı.

'SERBEST BIRAKIN' DEMEDİ

SPD'li mevcut başbakan Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Heberstreit, bir basın toplantısında "İstanbul belediye başkanının tutuklanması ve görevden alınması kesinlikle kabul edilemez. Bunun çok hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.

Almanya'nın Türkiye ile AB arasındaki iyi ilişkileri geliştirmek için "büyük çaba" gösterdiğini belirten Hebestreit, "Son gelişmeler Türkiye'deki demokrasinin yanı sıra bu ilişkilerin gelecekteki gelişimi açısından da kötü bir işarettir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Heberstreit, gazetecilerin SPD'nin İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep edip etmediğini ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Yeşiller Eş Başkanı Felix Banaszak ise "Türkiye hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin yolunu izlemelidir" diyerek İmamoğlu'nun hızla serbest bırakılmasını talep etti.