Almanya'da tarihi hezimet

BirGün / Almanya

Almanya'da erken Federal Meclis seçimlerinde başbakan Olaf Scholz'un partisiyle yüzde 9,5 oy kaybederek tarihi yenilgiye imza attı. Seçimin galibi ise muhafazakar CDU ve başbakan adayı Friedrich Merz oldu.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre CDU yüzde 28,6 ile birinci sıraya yerleşti. Aşırı sağcı AfD yüzde 20,8 ülkenin ikinci büyük pantisi olurken ırkçılar doğudaki Berlin dışında bütün eyaletlerde birinci parti konumuna geldi. SPD seçmenden yüzde 16,4 alabildi. Bu sayı Sosyal demokratların 1949'dan beri aldıkları en düşük oy oranı oldu.Yeşiller yüzde 11,6'da kaldı. Oyunu iki katına çıkaran Sol Parti yüzde 8,8'e ulaştı. FDP aldığı yüzde 4,3 ve Sahra Wagenknecht yüzde 4, 97 ile yüzde beş seçim barajını aşamayıp meclis dışı kaldılar. Seçimlere katılım oranı iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek oranı oldu (Yüzde 83).

2021 seçimlerinde CDU / CSU yüzde 24,1). Irkçı AfD yüzde 10,4), SPD 25,7) Yeşiller yüzde 12,3 (2021: 14,7), Die Linke yüzde 4,9, FDP yüzde 11,4 oy almıştı. Sol Partiden ayrılanların oluşturduğu Sahra Wagenknecht İttifakı BSW Federal Meclis seçimlerine ilk kez katıldı.

IRKÇI PARTİ 152 SANDALYE KAZANDI

Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla 630 sandalye ile sınırlanan Federal Meclis'te resmi olmayan sonuçlara göre CDU / CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 64 ve Danimarkalı azınlığın partisi SSW 1 milletvekili kazandılar.

CDU artırdığı oyları SPD'den (1 milyon 820 bin), FDP'den (1 milyon 330 bin) ve ilk kez oy kullananlardan (1 milyon 150) bin alırken AfD'ye ise 850 oy kaptırdı. Anketlerde yüzde 30'un üzerinde görünen merkez sağ partinin göç yasasını değiştirmek için ırkçı AfD ile birlikte hareket etmesinin ardından gelen protestolar pek çok seçmenin CDU seçeneğini yeniden gözden geçirdiği anlamına geliyor.

MERZ: DÜNYA BİZİ BEKLEMEZ

Ülkede Merz başbakanlığında CDU / CSU – SPD koalisyonu kurulması bekleniyor. Hristiyan demokratlar aşırı sağcılarla ortaklığı şiddetle reddederken meclis aritmetiği CDU / CSU – Yeşiller hükümet kurmasına yetmiyor. Seçim galibi, CDU lideri Merz, „Dünya bizi beklemez, hemen işe başlayalım" derken Başbakan Olaf Scholz, acı bir seçim sonucu ve ağır bir yenilgiden söz etti. Seçmenin kendilerine hükümet görevi verdiğini kaydeden Merz, "Çok sert bir kampanya gerçekleştirdik. Uyum, güvenlik, ekonomi için gerekli bir mücadele içinde olmaya devam edeceğiz. Avrupa'da görünür olmamız lazım. Dünya bizim uzun süre koalisyon görüşme yapmamızı beklemez. Sonuç açık. Ama şimdi eğlence zamanı. Yarın sabah iş var“ diye konuştu. Başbakan Scholz ise "Birlikte ileriye bakmalıyız. Anketler uzun zamandır SPD aşağılarda göstermesine rağmen, SPD'liler yılmayıp büyük bir seçim kampanyası gerçekleştirdiler. Seçim başarısızlığından ben sorumluyum. Demokratik bir ülkede aşırı sağın bu kadar yüksek oy almasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi. SPD yönetimi Lars Klingelbein'i Rolf Mützenic yerine Federal Meclis grubu başkanı olarak teklif etti. SPD'den partinin 'modernleşme'si gerektiği sesleri yükselmeye başladı.

SOL PARTİ GENÇLERDE BİRİNCİ OLDU

Seçimden önce anketlerin parlamento dışı gördüğa Die Linke (Sol Parti), doğru aday, doğru iletişim kanalları ve sosyal politikalarıyla hem üye sayısında patlama hem de sandıkta oyunu artırıp yüzde 8,5'e ulaştı. Alman birinci televizyonu ARD'nin analizine göre Die Linke (Sol Parti) ilk kez oy kullanan seçmenler arasında en çok tercih edilen parti oldu. ARD'nin seçim akşamı anketlerine dayandırdığı verilerine göre, seçmenlerin yüzde 27'si Sol Parti'ye oy verdi. Onu yüzde 19 ile AfD takip etti. 2021 federal seçimlerinde Yeşiller ve FDP genç seçmenler arasında öndeydi. Sol Parti o dönemde bu yaş grubunda sadece yüzde sekiz oy alabilmişti. Die Linken lideri von Aken „Hükümette olup olmamız önemli değil. Meclis ve parlamento dışı mücadelemizle birlikte Friedrich Merz'e sosyal devlete saldırısında zorluk çıkaracağız“ diye konuştu.

SOL PARTİ BERLİN'DE BİRİNCİ OLDU

Sol Parti Berlin'deki federal seçimleri kazandı. Tüm seçim bölgeleri sayıldıktan sonra parti, ikinci oyların yüzde 19,9'unu alarak CDU, Yeşiller, AfD ve SPD'nin önünde en güçlü parti oldu.

Buna ek olarak, Berlin'de Linke'nin dört doğrudan adayı seçim bölgelerinde galip geldi: Treptow-Köpenick'te Gregor Gysi, Lichtenberg'de Ines Schwerdtner, Neukölln'de Ferat Koçak ve Friedrichshain-Kreuzberg'de Pascal Meiser seçim bölgelerini kazanarak doğrudan Federal Meclis'e girdiler

WAGENKNECHT AÇIK OTURUMA KATILMADI

Oy oranı yüzde beş sınırında gidip gelen BSW ise, gece boyunca açılan sandıkları ilgiyle takip etti. BSW lideri Sahra Wagenknecht, partisinin Federal Meclis'e girip girmemesinden bağımsız olarak daha önce hayal etmediklerini belirterek „muhteşem“ bir seçim kampanyası ve „şahane“ toplantılar gerçekleştirdiklerini savundu. Wagenknecht Berlin'de yaptığı açıklamada destekçilerine, „Sonuç ne olursa olsun, harika bir seçim kampanyası oldu. Harika bir iş çıkardınız, sonuç Federal Meclis'e girmek için yeterli olmazsa, o zaman bu bir yenilgidir, ancak BSW'nin sonu değildir” diye konuştu. Wagenknecht yenilgiden medyayı sorumlu tuttu. Sahra Wagenknecht'in ARD'nin seçim sonuçlarının değerlendirildiği parti genel başkanları açık oturumuna katılmaması dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada, seçim sonuçlarından memnun kalmayan Wagenknecht'in politikayı bırakacağı şeklinde yorumlandı.

AŞIRI SAĞCILARDAN KOALİSYON TEKLİFİ

Almanya'da erken genel seçim sonucu ülkenin merkez sağ ile aşırı sağın çoğunluğa ulaşması anlamına geliyor. Friedrich Merz, AfD lideri Weidel'in „Koallisyon için elimizi uzatıyoruz“ teklifinie şiddetle geri çevirdi. AfD ise yeni dönemde, CDU'nun pek çok yasa teklifini destekleyeceği sinyalini verdi. FDP ve BSW'den biri veya ikisinin birden yüzde beş barajını aşması durumunda seçim sonucu, CDU / CSU ile SPD arasındaki büyük koalisyona izin vermiyor. Bu durum CDU'nun Yeşiller veya BSW ile üçüncü ortak olarak koailsyon görüşmesi yapmasını gerektirecek. Ancak CSU lideri Markus Söder, Yeşiller ile çalışma konusundaki çekincelerini yinelese de bir kez daha bir koalisyonu açıkça dışlamadı. ARD ve ZDF Berlin yuvarlak masa toplantısında konuşan Söder, “Yeşiller ile bir yön değişikliğinin organize edilebileceğine inanmıyoruz. Yeşiller ile işbirliğine kategorik olarak hayır demesine mümkünse sadık kalacağız. Yeşillerin olmadığı bir hükümet daha iyi bir hükümettir”.dedi.

AFD DOĞUDA BİRİNCİ PARTİ

Irkçı AfD, Almanya'nın doğusunda yer alan Brandenburg'dakİ sandıklardan açık ara önde çıkarken SPD hezimeti yaşadı. Eyalet sandık kurulu verilerine göre, tüm sandıkların sayılmasının ardından AfD ikinci oyların yüzde 32,5'ini alarak yüzde 18,1'lik oy oranıyla CDU'nun ve yüzde 14,8'lik oy oranıyla SPD'nin önünde yer aldı. Bu eyalette dört yıl önce SPD kazanmıştı. AfD batıda Kaiserslautern ve Gelsenkirchen seçim bölgesinde önde kapattı.

Başbakan Olaf Scholz (SPD), Federal Meclis seçimlerinde Brandenburg seçim bölgesini kıl payı kazandı. İlk oyların yüzde 21,8'ini alarak CDU ve AfD adaylarının hemen önünde yer aldı. Potsdam çevresindeki seçim bölgesi Brandenburg'da SPD'nin kazandığı tek seçim bölgesi oldu. Diğer tüm seçimlerde AfD adayları birinci oldu.

SCHOLZ KOALİSYONDA OLMAYACAK, LİNDER'DEN İSTİFA ETTİ

CDU lideri Merz, Başbakan Scholz CDU ile olası koalisyonda yer almayacağını belirtti. FPD Genel Başkanı Christian Lindner ise partisinin yeniden parlamentoya girememesi halinde istifa edeceği sinyalini verdi. Lindner, ARD ve ZDF Berlin yuvarlak masa toplantısında bu durumda politikayı bırakacağını ve partisinin yeniden yapılanmasının önünü açacağını söyledi. Lindner, Pazar akşamı geç saatlerde de çevrimiçi X platformunda “Artık aktif siyasetten emekli oluyorum” diye yazdı.

MERZ DAHA ILIMLI OLMALI

Medyada yapılan yorumlarda ekonomik sorunların çözümü için güçlü bir hükümet gerektiği görüşünün yanısıra ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Alman gazeteci Pitt von Bebenburg, FR'de yaptığı seçim değerlendirmesinde CDU'lu Merz'in artık ılımlı bir söyleme sahip olması gerektiğini belirterek, „Irkçı ve aşırı sağcı AfD federal seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Bu artık bir sürpriz değil, ancak son derece endişe verici. Bir sonraki hükümetten aşırı sağla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmesi beklenmektedir. Net olan bir şey var: AfD önümüzdeki yıllarda siyasi kararlarda rol oynamamalı. Seçim kampanyası muhalefetteki diğer partileri radikalleştirdiği şüphesini beslese bile“ ifadesine yer verdi. Merz bu yöndeki endişeleri gidermek istercesine „Sert seçim çalışmaları geride kaldı. Ben SPD'yi eleştirdim fakat hakaret etmedim. Tam tersine birileri bana Nazi, ve aşırı sağcı dedi. Aslında benim kırgın olmam lazım. Yarından itibaren farklı bir ton olacak“ dedi.