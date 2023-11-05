Almanya'da, Türk-Yunan dostluk konseri düzenlendi

lmanya'nın Köln kentinde, "Köln'den İstanbul'a Selanik Üzerinden" temasıyla Türk-Yunan dostluk konseri yapıldı.

Köln'deki Trinitatis Kilisesi'nde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Köln-İstanbul ile Köln-Selanik kardeş şehir dernekleri işbirliğinde gerçekleşen konserde, Georgios Marinakis ile Turay Dinleyen birlikte sahne alarak ud ve kemanla Türk ve Rum saray bestecilerinden eserler sundu.

Marinakis'in, Türkçe ve Yunanca seslendirdiği "Üsküdar" isimli şarkısı dinleyiciler tarafından beğeni aldı.

Köln Büyükşehir Belediyesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Fabian Stanger, burada yaptığı konuşmada, toplumları ve şehirleri birbirine yaklaştıran çalışmaları her zaman desteklemeye özen gösterdiklerini söyledi.

Dernek temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda, toplumların dostluğuna ve dünya barışına vurgu yaptı.

Konserin ardından Melos Dans Grubu gösteri sundu.