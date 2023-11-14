Almanya'da yatırımcı güveni kasımda beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'da yatırımcı güveni, enerji fiyatları ve enflasyondaki düşüş ile faiz oranlarındaki durumun daha fazla kötüleşmemesinin etkisiyle kasımda beklentilerin üzerinde yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, kasımda önceki aya kıyasla 10,9 puan arttı. Ekimde eksi 1,1 puan olan endeks, bu ay 9,8 puan seviyesine yükseldi. Endeksin art arda dördüncü ayda yükselmesi ve Nisan 2023’den beri ilk kez sıfırın üzerine çıkması dikkati çekti.

Piyasa beklentisi, endeksin kasımda 5 puana yükselmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eylülde önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak eksi 79,8 puana yükseldi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu verinin, yatırımcıların gözlemlerinin, Almanya'daki ekonomik büyümenin dibe vurduğu izlenimini desteklediğini belirterek, "Yatırımcıların mevcut duruma ilişkin değişmeyen değerlendirmesi, Avro Bölgesi'ndeki genel ekonomik durum değerlendirmesindeki kötüleşme göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.” ifadesini kullandı.

Analistler ise enerji fiyatları ve enflasyondaki düşüş ile faiz oranlarındaki durumun daha fazla kötüleşmemesinin etkisiyle kasımda Alman yatırımcıların güveninin beklentilerin üzerinde iyileştiğini vurguladı.

Öte yandan, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de kasımda arttı.

Söz konusu gösterge, kasımda bir önceki aya göre 11,5 puan artarak eksi 13,8 puana yükseldi.