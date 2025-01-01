Almanya'da yeni yıl kutlamalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti
Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının havai fişek kazaları nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Berlin'de 330 kişi gözaltına alındı.
Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı.
BERLİN'DE 330 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, burada çıkan olaylarda 330 kişi gözaltına alındı.