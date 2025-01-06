Almanya'da yıllık enflasyon aralıkta beklenenden fazla arttı

Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık 2024'te beklenenden fazla artarak yüzde 2,6'ya yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2024 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2,6 oldu. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda artışını üçüncü aya taşıdı.

ÖNCEKİ AYA KIYASLA 2,9 YÜKSELDİ

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 2,4'e yükseleceği yönündeydi.

AB uyumlu TÜFE de aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Almanya'da enerji ve gıda, Covid-19 salgını sonrası en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları Aralık 2024'te bir yıl öncesine göre yüzde 2 artarken, enerji ürünleri de yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

ARTIŞ, BELİRSİZ DÖNEMDE YAŞANDI

Enerji ve gıda hariç enflasyon da 2024 Aralık'ta yüzde 3,1 oldu. Hizmet enflasyonunun da kasımdaki yüzde 4'lük orana kıyasla aralıkta yüzde 4,1 artarak yükselişe geçmesi dikkati çekti.

Enflasyondaki artış Almanya'da siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde geldi. Enflasyon verisi, 23 Şubat'ta yapılması planlanan federal seçimlerden önceki son önemli ekonomik verilerden biri oldu.