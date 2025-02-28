Almanya'da yıllık enflasyon şubatta değişmedi

Almanya'da ocakta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta değişmeyerek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı öncü verilerini açıkladı.

AYLIK ENFLASYON YÜZDE 0,4 ARTTI

Buna göre, Almanya'da ocakta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişmedi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun şubatta yüzde 2,3’te kalması yönündeydi.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

GIDA FİYATLARI

Gıda fiyatları şubatta bir yıl öncesine göre yüzde 2,8 artarken, enerji ürünleri yüzde 1,8 düşüş gösterdi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon şubatta yüzde 2,6 oldu.

Hizmet enflasyonunun ocaktaki yüzde 4’lük orana kıyasla, şubatta yüzde 3,8 ile düşüşe geçmesi dikkati çekti.

ECB, Rusya-Ukrayna savaşının ardından çift haneli rakamları gören enflasyonun, bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşacağını öngörüyor.

Öte yandan ECB, 30 Ocak'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı Haziran 2024'ten beri beşinci faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3'ten 2,75'e indirmişti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 5-6 Mart'ta yapılacak. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Öte yandan, analistler, enflasyonun çok yüksek olduğu ancak ekonominin zayıf kaldığı bir ortamda ECB'nin kontrolü tekrar kaybetmek ile ekonomiyi desteklemek arasında hassas bir denge bulması gerekeceğini belirterek, bankanın yıl içinde iki faiz indirimi daha yaparak mevduat faiz oranını 2025 yılı sonunda yüzde 2'ye çekmesini bekliyor.