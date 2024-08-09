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Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 oldu

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3'e yükseldi. ÜFE aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Ekonomi
  • 09.08.2024 11:04
  • Giriş: 09.08.2024 11:04
  • Güncelleme: 09.08.2024 11:10
Kaynak: AA
Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 oldu
Fotoğraf: AA

Almanya'da yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, ülkede haziranda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,3'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

PİYASA BEKLENTİLERİ İLE AYNI SEVİYEDE

Piyasa beklentileri, temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 2,3, aylık enflasyonun yüzde 0,3 seviyesinde olacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle aynı seviyede gelmesi dikkati çekti.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 oldu.

Temmuzda enerji ürünleri fiyatları yıllık bazda yüzde 1,7 düşerken, gıda fiyatları yüzde 1,3 yükseldi. Hizmet fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 3,9 artış yaşandı.

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