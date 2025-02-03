Almanya'da yüz binlerce kişi, AfD'yi protesto etti

FRANKFURT

Almanya'da CDU Başbakan adayı Friedrich Merz, önemli bir tabuyu yıkan politikacı olarak protestoların hedefi haline geldi.

Ülkenin dört bir yanında gerçekleşen mitinglerde biraraya gelen protestocu, “Bir daha asla, şimdi”, “Sağa kaymaya karşıyız” ve “Faşizme geçit yok” dedi.

Mitinglerde Merz'i Nazilere iktidar yolunu açan eski Weimar Cumhurbaşkanı Franz von Papen ile yan yana gösteren pankatlar dikkat çekti.

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi partilerin aşırı sağ ile işbirliği yapması en büyük tabulardan biri olarak sayılıyordu. Ancak CDU Genel Başkanı ve başbakan adayı Merz, seçimlere sayılı günler kala mültecileri yakından ilgilendiren yasa tasarısını ırkçı AfD'nin de oylarıyla Federal Meclis'te geçirmek istemişti. Geçtiğimiz çarşamba günü CDU, Federal Meclis'te beş maddelik karar önergesini kabul etse de cuma günü yapılan oylamada CDU, “akın sınırlama yasası” tasarısıyla başarısız olmuş, 349 milletvekili aleyhte, 338 milletvekili lehte oy kullanmış, beş milletvekili ise çekimser kalmıştı. Oylamaya CDU eski lideri ve başbakan Angela Merkel de şiddetle karşı çıkmıştı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti özellikle CDU'nun da AfD'nin onayını kabul etmesini eleştirmiş Başbakan Olaf Scholz (SPD) “barajın yıkılması”ndan söz etmişti.

Mitinglerin organizasyonundan sorumlu kampanya şirketi Campact'a göre hafta sonunda Almanya genelinde yaklaşık 700.000 AfD karşıtı gösterici sokağa çıktı.Protestoların 23 Şubat'ta gerçekleşecek erken genel seçime kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

BERLİN'DE DEV MİTİNG: MERZ UTAN

Berlin`de aşırı sağa, ırkçılığa, faşizme ve AfD`ye karşı „İyilerin İsyanı“ adıyla yapılan yürüyüş, Almanya`da son yıllardaki en büyük gösterilerden biri oldu. Parlamanto binası (Reichstag) önünde başlayıp CDU merkezi önünde sona eren yürüyüşte polise göre 160 bin, düzenleyenlere göre ise 250 bin kişi biraraya geldi. Mitinte çubuklar üzerindeki taşıma kutularının üzerinde “1933'ten önce 5” olduğunu ilan eden de oldu, “Merz = von Papen”. benzetmesi yapan da. Konuşmacılar arasında iklim aktivisti Luisa Neubauer ve önceki gün CDU'dan ayrıldığını duyuran yayıncı Michel Friedman vardı. Friedman, Berliner Zeitung'a verdiği demeçte istifasının “önergenin içeriğiyle ilgili değil, CDU'nun aşırı sağcılarla işbirliği yapmasına tepki olduğunu söyledi. CDU parti merkezinin önünde göstericiler cep telefonlarının ışıklarını yakarak başbakan adayı Friedrich Merz'i yuhaladı. Göstericiler defalarca “Biz güvenlik duvarıyız” ve “Merz utan” diye bağırdı. Mitingte SPD liderleri Lars Klingbeil ve Saskia Esken'in yanı sıra SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch de yer aldılar. Klingbeil dpa'ya yaptığı açıklamada bu ülkenin güçlü bir demokratik merkeze sahip olduğunu, aşırı sağın siyasette söz sahibi olmaması gerektiğini söyledi.

PROTESTOLARIN GEREKLİ OLMASI İNANILMAZ DERECE KORKUTUCU

Fridays for Future'nin aralarında olduğu sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği Hamburg mitinginde 80 bin kişi biraraya gelerek aşırı sağı ve onlarla işbirliği yapan CDU liderini protesto etti. Protestocular, “Böyle olmaz Bay Merz” ve “Güvenlik duvarını kurtarın” gibi sloganlar içeren pankartlar taşıdı. Konuşmacı Luisa Neubauer yaptığı konuşmada CDU lideri Friedrich Merz'i “barajı yıkmakla” suçlayıp “Önümüzdeki haftalarda gösterelim: Bizimle de, demokrasimizle de yapamazsınız!” dedi. Hamburg DGB lideri Tanja Chawla da Merz'i, kendisini AfD'ye bağımlı hale getirmekle suçladı. Fridays for Future Sözcüsü Annika Rittmann, “Hamburg büyük protestoyla gurur duyabilir. Aynı zamanda bunun gerekli olması da inanılmaz derecede korkutucu. Bizim için önemli olan şu: Hiçbir partinin bunu bir seçim kampanyası olarak kullanmasını istemiyoruz. Bu nedenle hiçbir parti politikacısı mitinge katılmıyor. Gösteride parti bayrakları, el ilanları ve benzeri şeyler yasak.” dedi. Mitingin sonunda binlerce cep telefonun ışığıyla oluşturulan atmosfer görülmeye değerdi.

REN ÜZERİNDE PROTESTO

Köln'de cumartesi günü su sporu tutkunları Ren nehri üzerinde biraraya gelerek aşırı sağı protesto etti. 350 tekneden oluşan protesto “Kahverengi yerine renkli” sahne oldu. Tekneler, güneşli bir havada, katedral ve vinç binalarının bulunduğu ufuk çizgisinin önünde nehir üzerinde arka arkaya sıralandı. Ellerinde “Irkçılığa hayır” ve “Demokrasi ve çeşitlilik için” gibi yazılar içeren pankartlar taşıyan protestocular, Ren üzerinde teknelerle sembolik bir “güvenlik duvarı” oluşturdular

KölnHeumarkt'ta pazar günü yapılan mitinge ise 40 binin üzerinde insan katıldı. “CDU, CSU ve FDP'nin faşistlerle güçlerini birleştirmesine karşı” düzenlenen yürüyüş, Heumark'ta başlaması, Köln'ün eski mahallelerinden geçerek CDU parti bürosunun önünden Ren nehrinin diğer yakasındaki Deutzer Werft tersanesine doğru yürümesi planlanıyordu. Ancak katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle yürüyüş gecikmeyle başladı. Gösteride birçok katılımcı özellikle CDU'nun göç politikasını ve CDU'nun başbakan adayı Friedrich Merz'i protesto etti. Birçok pankartta “CDU” kelimesinin “C” harfinin üzeri çizilirken diğer pankartlarda ise “Mart'tan itibaren Merz'e hayır” yazısı dikkat çekti. Pazar günü Bonn'da da benzer bir gösteri düzenlendi. Burada organizatörler 12.000 katılımcı saydı.

HER EYALET AYAKTA

Gösteriler Almanya'nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün eyaletlerde gerçekleşti. Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden'de de “Biz güvenlik duvarıyız” sloganı altında 3 binden fazla kişi CDU'nun planlarına karşı gösteri yaptı. Wiesbaden'de insanlar yasama girişimine duydukları öfkeyi afişler ve pankartlarla gösterdiler. “Nineler sağa karşı” inisiyatifi, „tabunun yıkıldığını görüyoruz“ derken, pek çok kişi de “AfD=Demokrasi için dışarı”, “Yazıklar olsun sana CDU” ve “Renkli ve açık bir toplum için” yazan dövizler taşıdı.

Darmstadt kentinde de Yeşiller'in çağrısıyla gerçekleşen protestolar “Duruş sergile, sorumluluk al” adıyla gerçekleşti. Darmstadt'ta önceki gün de yaklaşık 5,000 gösterici “sığınma hakkını savunmak” için bir eylem ittifakının çağrısıyla Luisenplatz'da gerçekleşen mitinge katıldı. Mitingte taşınan bir afişte “AfD ile ortak bir amaç için daha ne kadar alçalmanız gerekiyor?” yazısı dikkat çekti.Giessen ve Marburg'da da yaklaşık 5.500 kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Kassel'deki Königsplatz da protestocularla dolup taştı. Pazar günü öğleden sonra Kassel Königsplatz'da binlerce kişinin katıldığı gösterinin sloganı “CDU/CSU AfD'ye karşı güvenlik duvarının yıkılmasına izin verirse, biz onu yeniden inşa edeceğiz” oldu. “İnsanlık dışı politikalara karşı” yapılan gösteri çağrısını Kassel sağa karşı, Seebrücke Kassel, Fridays for Future ve Students for Future Kassel örgütleri yaptı. Alman Sendikalar Birliği (DGB) Kassel Bölge Şubesi ve Ninelen sağa karşı da çağrıya destek verdi.

Hanau'daki uyarı nöbetine ise yaklaşık 150 kişi katıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü de Frankfurt'ta yaklaşık 6.000 kişi gösteri yapmıştı.

WEİDEL PROTESTO EDİLDİ

Frankfurt yakınlarındaki Neu İsenburg kasabasında partisinin seçim toplantısına katılan AfD lideri Alice Weidel'i 9 bin kişi protesto etti. Neu İsenburglu vatandaşlar ve Fridays for Future (FFF) gibi sivil toplum inisiyatiflerinin çağrısıyla biraraya gelen potestocular biri gar istasyonu diğeri ise şehir sınırındaki tramvay istasyonundan olmak üzere iki koldan AfD toplantısının yapıldığı Hugenottenhalle'ye doğru yola çıktı. Bir diğeri ise Hugenottenhalle'ye yürüdü. Protestocular ellerinde “Kahverengi şişeler cam kutuya aittir, Federal Meclis'e değil” ve “Sağa kaymaya karşı! Faşizme yer yok!”, “Biz güvenlik duvarıyız”, “Bir daha asla, şimdi” yazılı pankartlar taşıdı. Sayısız insanın da CDU lideri Friedrich Merz'in “tabu ihlali”ne atıfta bulunan “Bize kim ihanet etti? Hıristiyan Demokratlar” ve Merz'i işaret ederek “Faşizmin üzengi tutacağı” gibi yazılı dövizlerle protesto ettiği görüldü.

DGB DE SOKAĞA İNDİ

Frankfurt'ta Hessen Thüringen Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) düzenlediği mitinge yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

“Faşistlerle anlaşmaya hayır: Demokrasi ve sosyal adalet için ayağa kalk” sloganıyla gerçekleşen mitingin aynı zamanda Hessen'deki memur maaşlarının düşürülmesine, devlet hizmetlerinde planlanan personel kesintilerine ve özellikle yerel yönetimlerin iş yapamamasını beraberinde getirecek devlet bütçesindeki kesintilere karşı yapıldığını açıklandı.

Mitingde “Hepimiz faşizme karşıyız. Demokrasinin alternatifi yok. Geleceğimizin tahrip edilmesine müsaade etmeyiz" denildi.

Mitingde konuşan DGB Bölge Başkanı Michael Rudolph 'Bir daha asla faşizm” sloganları altında, nazilerin iş başına geldikten dört ay sonra sendikaları kapattığına dikkat çekerek, “Biz tarihi unutmadık. Güvenlik duvarı biziz. Her zaman faşistlerin yolunu kapatacağız. Bay Merz belli ki siz tarihten ders almamışsınız. Ancak tarih tekerrür etmemeli. Hessen Başbakanı Boris Rhein'in de o yolda gitmek istediğini öğrendik. Hessen Meclisi'ndeki demokrat gruplara çağrıda bulunuyoruz. Hessen Meclisi'nde AfD ile hiçbir şekilde işbirliği yapılmacağına ait bir sözleşme imzalayın. Sendikacı olarak söylüyorum. İltica hakkı, Anayasımızda yazılı temel bir insan hakkıdır. Dokunulamaz” dedi.