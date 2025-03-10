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Almanya'daki grev nedeniyle THY'nin bugün yapılacak bazı seferleri iptal edildi

THY'nin bugün yapılacak bazı Almanya seferleri ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 10.03.2025 10:13
  • Giriş: 10.03.2025 10:13
  • Güncelleme: 10.03.2025 10:17
Kaynak: AA
Almanya'daki grev nedeniyle THY'nin bugün yapılacak bazı seferleri iptal edildi
Fotoğraf: DepoPhotos

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya bugün için planlanan bazı seferlerinin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün yapılacak havalimanı yer personeli grevi nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

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