Almanya'daki grev nedeniyle THY'nin iptal edilen uçuş sayısı 58 oldu

Türk Hava Yolları(THY), Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev dolayısıyla ülkedeki birçok şehre yarın için planlanan uçuşlarda iptal edilen sefer sayısının 58'e ulaştığını duyurdu.

Ajans Haberleri 31.01.2024 23:16 Giriş: 31.01.2024 23:16

Güncelleme: 31.01.2024 23:17 Kaynak: DHA

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle yarın için planlanan İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı-varışlı olarak 58 seferin iptal olduğu bildirildi. (DHA)