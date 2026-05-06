Almanya'dan AB'de reform çağrısı: "Karar alma mekanizması değişmeli"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, AB’nin mevcut yapısının bugünün küresel gelişmelerine ayak uydurmakta zorlandığını belirterek, özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve kapsamlı reform yapılması gerektiğini söyledi.

Konrad-Adenauer Vakfı’nda bir konuşma yapan Wadephul, AB’nin özellikle dış ve güvenlik politikalarında daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut oybirliği sisteminin artık sürdürülebilir olmadığını söyleyen Wadephul, “Artık tek bir ülkenin tüm süreci bloke etmesine izin verilemez” dedi.

AB’nin 27 üye ülke ile bile karar alma süreçlerinde zorlandığını ifade eden Wadephul, olası genişlemelerle birlikte mevcut yapının daha da işlevsiz hale gelebileceğini kaydetti. Wadephul, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası kapsamında kararların nitelikli çoğunlukla alınması gerektiğini savunarak, özellikle Ukrayna savaşı gibi krizlerde hızlı hareket etmenin hayati önem taşıdığını dile getirdi. Wadephul, “Güvenlik meselelerinde gecikme, varoluşsal risk yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu’nun yapısına da değinen Wadephul, her üye ülkenin bir komiserle temsil edilmesinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını söyledi. Komisyonun üye sayısının, üye devlet sayısının yaklaşık üçte ikisine düşürülmesini önerdi. AB’nin gelecekte daha geniş bir yapıya hazırlanması gerektiğini belirten Wadephul, kurumların daha esnek ve karar alabilir hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Ayrıca AB fonlarının, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı hareket eden ülkelere karşı daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade eden Wadephul, reformların amacının birlik içinde maksimum uyumu sağlamak olduğunu bildirdi. Wadephul, bunun “en küçük ortak paydaya sıkışarak değil, cesur adımlarla” mümkün olabileceğini kaydetti.