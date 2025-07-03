Almanya'dan AB'ye çağrı: ABD ile tarife krizine çözüm bulunmalı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği ve 90 günlük süre verdiği gümrük vergisi kararlarının süresinin dolmasına günler kala Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında hızlı ve pratik bir anlaşma yapılması gerektiğini yineledi.

Merz, Almanya Kooperatif Bankaları Birliği'nin (BVR) düzenlediği bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, AB-ABD ticaret krizine “hızlı ve karmaşık olmayan” bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

“TİCARET ÇIKMAZI HIZLA AŞILMALI”

ABD'nin gümrük vergileri tehdidinde bulunduğu kimya, otomobil, ilaç, makine mühendisliği, alüminyum ve çelik sektörlerinin Alman ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Merz, “ABD ile ticaret çıkmazının hızlı çözülmesi gerek. Uzun, karmaşık ve aylardır müzakere halinde olmaktansa hızlı ve basit olması daha iyidir.” dedi.

Avrupa’nın, ABD ile olan ilişkilerinin geleceğine dair kaygılar taşıması gerektiğini belirten Merz, uzun vadede iki tarafın ortak çıkarları paylaşıp paylaşmayacağına dair haklı şüphelerin bulunduğunu ifade etti.

TRUMP'IN “KURTULUŞ GÜNÜ” TARİFELERİ VE ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, ülkenin ticaret partnerlerine yönelik yeni gümrük vergilerini kamuoyuna sunarak dünya genelinde tedirginliğe yol açmıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyuran Trump, ülkelere göre değişen oranlarda ek vergiler uygulanacağını açıklamış, bu da piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açmıştı.

9 Nisan’da ise Trump, Çin hariç diğer ülkeler için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Bu süre 9 Temmuz’da sona eriyor.

AB'DEN MÜZAKERE VE KARŞI ÖNLEM HAZIRLIKLARI

Trump’ın göreve gelmesinden bu yana çelik ve alüminyumda yüzde 50, otomotivde yüzde 25 gibi yüksek tarifeler getirmesi, AB ile müzakereleri karmaşık hale getirdi. AB, bazı alanlarda muafiyet ve indirim talep ederken, özellikle otomobil, çelik ve alüminyum ihracatında baskının azaltılmasını hedefliyor.

Diğer yandan, AB’nin Çin ile ticari ilişkilerinde son aylarda hızlanan müzakereler dikkat çekerken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hem anlaşmaya açık olduklarını hem de olası bir anlaşmazlığa karşı hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda, mevcut yüzde 20’lik tarifelerin yüzde 50’ye çıkarılabileceği uyarısında bulundu. Özellikle AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ve Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması gibi düzenlemeleri, ABD'nin çekince duyduğu başlıca unsurlar arasında yer alıyor.